Gerardo Fernández Noroña denunció haber sufrido hostigamiento mientras desayunaba en el restaurante La Sombra del Sabino, en Tepoztlán, Morelos.

El establecimiento, conocido por su ambiente de jardín y actividades culturales, ofrece desayunos desde 250 pesos y platillos a la carta que rondan entre los 220 y 260 pesos, lo que coloca su menú en un rango moderado a caro.

¿Cuánto cuesta comer en La Sombra del Sabino, restaurante donde fue hostigado Noroña?

Comer en el restaurante de Tepoztlán La Sombra del Sabino se clasifica entre moderado a caro, con precios variables.

De acuerdo con su carta, cuenta con un paquete de desayuno a un costo de 250 pesos mexicanos, el cual incluye:

Jugo de naranja

Café Américano

Plato de fruta fresca

Platillo para escoger

Aunque el restaurante de Tepoztlán La Sombra del Sabino también ofrece la posibilidad de que sus comensales puedan escoger un platillo a la carta a un precio de 220 pesos mexicanos.

En su menú, el restaurante de Tepoztlán La Sombra del Sabino ofrece diferentes opciones para todos los gustos, desde ensaladas, sándwiches, pannini, comidas y postres.

Los precios varían desde los 100 pesos por un postre hasta 260 por el sándwich Roast Beef.

De acuerdo con los precios mostrados en la carta del restaurante de Tepoztlán La Sombra del Sabino la cuenta por persona saldría en aproximadamente 500 pesos mexicanos, dependiendo de lo que se pida.

¿Dónde se encuentra La Sombra del Sabino, restaurante donde fue hostigado Noroña?

El restaurante de Tepoztlán, Morelos, La Sombra del Sabino ofrece comida mexicana ideal para el desayuno, almuerzo, cena y brunch.

Cuenta con un ambiente agradable y jardín, lo que lo hace ideal para todas las personas que acuden a Tepoztlán durante el fin de semana.

La Sombra del Sabino no solo es un restaurante y es que además ofrece servicios de librería, por lo que al largo del año se realizan diferentes eventos y talleres como:

Zhineng Qi Gong (inteligencia energética) miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana

Clases de tejido miércoles a las 16:00

Taller de desarrollo humano Reflejos del alma, navegando en tu autenticidad

El restaurante de Tepoztlán abre de miércoles a domingo entre 10 am y 6 pm.

Se encuentra ubicado en prolongación Zaragoza 450, Barrio, Santo Domingo, 62520 Tepoztlán, Morelos.