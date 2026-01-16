El senador Gerardo Fernández Noroña denuncia que fue hostigado en un restaurante de Tepoztlán, al que suele acudir con regularidad.

Gerardo Fernández Noroña acusó a los medios y a la “derecha fascista” de promover este tipo de actos en su contra, pues antes no vivía lo mismo.

Gerardo Fernández Noroña relata el hostigamiento que vivió en un restaurante de Tepoztlán

A través de un video, Gerardo Fernández Noroña denuncia que fue hostigado cuando fue a desayunar a un restaurante de Tepoztlán en Morelos.

🦁NOROÑA DENUNCIA HOSTIGAMIENTO EN LA CALLE



El senador Gerardo Fernández Noroña acusa que “ya es acosado todo el tiempo”.



El enojo vino porque una mujer intentó fotografiarlo y un hombre lo increpó gritándole “narcogobierno”.

El político que hizo carrera a gritos y escándalos… pic.twitter.com/r4ZOgvZFtz — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) January 15, 2026

Gerardo Fernández Noroña señaló que suele acudir con regularidad al restaurante La Sombra del Sabino, pero en esta ocasión dos personas lo acosaron.

De acuerdo con lo relatado por Gerardo Fernández Noroña, una mujer intentó fotografiarlo solo porque se encontraba desayunando en el restaurante.

Gerardo Fernández Noroña calificó de “ridículo” que esta mujer le haya querido tomar fotos en el restaurante La Sombra del Sabino .

Sin embargo, no fue el único momento incómodo que vivió y es que un hombre lo increpó gritándole “narcogobierno”.

Gerardo Fernández Noroña aseguró que el restaurante La Sombra del Sabino es uno a lo que acude regularmente y jamás había vivido algo así.

Y es que suele acudir una vez a la semana si es que entre jueves y viernes se encuentra en Tepoztlán, pues señaló que los fines de semana se la pasa de gira.

El restaurante La Sombra del Sabino abriría de jueves a domingo y contaría con un espacio ajardinado y tendría vistas a las montañas.

Noroña acusó a los medios y a la “derecha fascista” de promover el hostigamiento en su contra

En su video, Gerardo Fernández Noroña acusó que “ya es acosado todo el tiempo” y tiene claro a los responsables de esta situación.

Gerardo Fernández Noroña acusó a los medios y a la “derecha fascista” de promover hostigamiento en su contra.

En ese sentido señaló que la “derecha fascista” ha adoptado la violencia porque “es lo único que les queda y ya no tienen nada que perder”.

Cabe recordar que no es la primera vez que Gerardo Fernández Noroña que acusa que ha sufrido hostigamiento.

Gerardo Fernández Noroña destacó que se encuentra en un acoso permanente y parece que ya no tiene derecho a salir.