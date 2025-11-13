La periodista Azucena Uresti acusó al senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Fernández Noroña, de acoso y espionaje, pero él lo cree calumniante.

Esto luego de que Gerardo Fernández Noroña publicara en redes sociales que Azucena Uresti supuestamente había comprado un coche de lujo BMW.

Sin embargo, el legislador argumentó que ha enfrentado cuestionamientos sobre sus recursos por la periodista y no ha reaccionado, pero cuando es al contrario “me tildan de acosador”.

Fernández Noroña se defiende de Azucena Uresti tras ventilar compra de BMW

La periodista Azucena Uresti acusó al senador Fernández Noroña de acoso y espionaje tras ventilar que supuestamente compró un BMW, pero él ya se defendió.

Por un x, Fernández Noroña señaló que a su perspectiva cuando Azucena Uresti “me golpea” no dice nada, pero cuando es al revés hay “acoso” con solo dar “una información.

Por otra parte, el senador apuntó que la periodista está armando una “campaña” contra él y solo ha dicho la verdad, lo que ve como calumniante porque tras hablar de la compra de un BMW es “acosador”.

Azucena Uresti acusa a Fernández Noroña de acoso y espionaje

Nuevamente Azucena Uresti se lanzó en contra del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, luego de que este la señalara sin prueba alguna de una supuesta compra de un coche de lujo de la marca BMW.

Fue así que Azucena Uresti acusó a Gerardo Fernández Noroña por los delitos de espionaje y acoso, toda vez que no es la primera vez que el senador la señala de alguna situación.

Por ello, la periodista exigió al legislador presentar las escrituras de su departamento, pues fue en agosto de 2025 cuando la acusó de que supuestamente poseía un departamento de lujo en la Ciudad de México (CDMX), valuado en 13 millones de pesos

La periodista también cuestionó los recursos con los que el morenista habría adquirido una casa en Tepoztlán y financiado su viaje a Palestina en vuelo privado.

Azucena Uresti subrayó que, a diferencia de ella, Gerardo Fernández Noroña es servidor público y vive del dinero de los ciudadanos.

Finalmente, lo responsabilizó de cualquier daño que pudiera sufrir tras la exposición de su vida privada, señalando que sus declaraciones constituyen un acto de intimidación y hostigamiento hacia su persona.