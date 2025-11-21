Gerardo Fernández Noroña respondió a las críticas generadas por su retrato en el Senado, asegurando que “no es un acto de vanidad”.

El senador de Morena llevó a cabo una visita a la Antigua Sede del Senado, la Casona de Xicoténcatl, donde se exhiben los retratos de quienes han presidido la Cámara de Senadores y donde próximamente se incluirá el suyo.

Gerardo Fernández Noroña Noroña asegura que su retrato en el Senado “No es un acto de vanidad”:

Durante su recorrido explicó que la develación de su pintura fue pospuesta por respeto ante recientes tragedias naturales, por lo que rechazó que su inclusión responda a un acto de vanidad y acusó que existen campañas de intriga en torno al tema.

En el salón “Luis Donaldo Colosio”, Fernández Noroña revisó los retratos ya colocados, señalando las imágenes de figuras como Santiago Creel, el fallecido Miguel Barbosa y, en tono crítico, los panistas Roberto Gil Zuarth y Diego Fernández de Cevallos. Destacó también la presencia del retrato de Martí Batres, a quien reconoció como el primer presidente del Senado perteneciente al movimiento político afín a Andrés Manuel López Obrador en 2018. Asimismo, mencionó los retratos de Olga Sánchez Cordero, del gobernador de Puebla Alejandro Armenta y de Ana Lilia Rivera, última presidenta del Senado en el periodo 2018-2024.

El legislador recorrió también el salón de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde explicó que antes no existían retratos de sus presidentes. Fue durante la gestión de Ricardo Monreal cuando se mandaron a hacer estos cuadros, algunos coincidentes con quienes presidieron también la Mesa Directiva. Entre ellos mencionó nuevamente a Creel, Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos, a quienes reiteró sus críticas. Los retratos, elaborados por la artista Aurora Argüelles, tuvieron originalmente un costo de 17 mil pesos, aunque su valor actual asciende a 27 mil, algo que —afirmó— determina exclusivamente la artista.

Fernández Noroña insistió en que su retrato corresponde a un acto institucional e histórico, no de vanidad, y que forma parte del reconocimiento a quienes han presidido la Mesa Directiva. Concluyó su visita acusando a la derecha de difundir intrigas y recordó que algunos retratos previos costaron cifras mucho mayores, como los de Ernesto Cordero y Pablo Escudero.