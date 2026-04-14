Gerardo Fernández Noroña dio a conocer la muerte de su tío, Daniel Noroña Velázquez, quien fue como un padre para él, como afirmó en sus redes sociales.

“Fue como mi padre. Ya estaba muy enfermo”. Gerardo Fernández Noroña, senador

En su mensaje, Gerardo Fernández Noroña apuntó que su tío Daniel Noroña Velázquez ya se encontraba muy enfermo, por lo que murió en la madrugada de este lunes 13 de abril.

Aunado a esto, el senador expresó sus condolencias para sus primos, Gabriela y Daniel Noroña Romero, por la muerte de quien también fue una figura paterna para Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña despide a su tío, Daniel Noroña Velázquez

Durante su transmisión diaria, Gerardo Fernández Noroña despidió a su tío materno, a quien describió como una figura paterna para él durante mucho tiempo.

Gerardo Fernández Noroña informa la muerte de su tío Daniel Noroña Velázquez (Captura de pantalla)

En este tenor, Gerardo Fernández Noroña afirmó que es a su tío Daniel Noroña Velázquez a quien le debe su gusto por los tacos de cabeza entre otros antojitos, ya que le enseñó a comer de todo.

Asimismo, pese a su fuerte carácter, Daniel Noroña Velázquez decidió asumir la figura paterna de Gerardo Fernández Noroña, quien fue el primer nieto y su padre no estuvo presente.

Dio a conocer también que fue por Daniel Noroña Velázquez que no estudió Medicina, ya que como mecánico probablemente le hubiera gustado que se dedicara a la Ingeniería.

Tal como explicó, fue su prima quien le marcó a las 4:00 de la madrugada de este lunes 13 de abril para notificarle sobre la muerte de su tío, Daniel Noroña Velázquez.

Gerardo Fernández Noroña explica de qué murió su tío, Daniel Noroña Velázquez

Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que su tío Daniel Noroña Velázquez ya había tenido varias complicaciones en los últimos días, por lo que estaba internado en el Hospital General de Zona de Salina Cruz.

Durante la transmisión, Gerardo Fernández Noroña entró en detalle sobre la muerte de su tío Daniel Noroña Velázquez, quien comenzó con convulsiones hace poco más de 15 días.

Agregó que esperaban el alta este lunes 13 de abril, debido a que estaba evolucionando bien gracias a los médicos de Salina Cruz; sin embargo, durante la madrugada se complicó.

Daniel Noroña Velázquez fue el hijo mayor de María de la Luz Velázquez Villalobos, abuela de Gerardo Fernández Noroña, así como el hermano de Rosa María y Rebeca, madre y tía del senador.