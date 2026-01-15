Aurora Argüello es una artista visual con gran experiencia en el arte contemporáneo, siendo un referente en el arte de Chiapas. Pero si quieres conocer más acerca de la autora de retratos como los de Martí Batres y Noroña, los cuales se ubican en el Senado de la República, aquí te contamos todo sobre esta talentosa pintora.

¿Quién es Aurora Argüello Gutiérrez?

Aurora Argüello Gutiérrez es una pintora mexicana originaria de Chiapas, reconocida por su trabajo artístico en diversas técnicas y formatos; además, es conocida por haber pintado retratos para Martí Batres y Gerardo Fernández Noroña. Aurora Argüello es considerada como referente del arte en la región Meseta Comiteca-Tojolabal y una pionera entre las artes plásticas femeninas de su región.

Argüello Gutiérrez fue nombrada, en el 2024, como directora del Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos, una institución clave para la difusión del arte contemporáneo en Chiapas, reforzando así su papel dentro de la escena cultural del estado.

¿Qué edad tiene Aurora Argüello Gutiérrez?

Aurora Argüello Gutiérrez nació el 21 de mayo de 1974 en Comitán de Domínguez, Chiapas, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Aurora Argüello Gutiérrez tiene esposo?

Sí, de acuerdo con entrevistas realizadas, Aurora Argüello está casada con Juan Zenón, cantante, músico y compositor, con quien comparte aspectos de su vida familiar y artística.

¿Qué signo zodiacal es Aurora Argüello Gutiérrez?

Al haber nacido el 21 de mayo, Aurora Argüello es Géminis, signo de aire que se caracteriza por tener un gran ingenio y gran capacidad de comunicación.

¿Aurora Argüello Gutiérrez tiene hijos?

Sí, Argüello Gutiérrez tiene dos hijas: Aurora, quien desde joven se ha interesado en las artes escénicas, y Miriam, quien es una mujer emprendedora.

¿Qué estudió Aurora Argüello Gutiérrez?

No hay información oficial sobre la vida académica de Aurora Argüello; sin embargo, se conoce que desde muy joven comenzó con su formación artística de manera autodidacta, complementando con cursos, hasta desarrollar su propia escuela “Galería Dalí”, donde impartió talleres.

¿En qué ha trabajado Aurora Argüello Gutiérrez?

Desde temprana edad, Aurora Argüello comenzó una carrera como pintora autodidacta, enfocada en el uso de color, expresión facial, naturaleza y tradiciones, ejecutadas en diversas técnicas como acrílico, óleo, cerámica, barro y texturas.

Durante su carrera ha producido más de mil obras y ha participado en exposiciones regionales, consolidándose como una de las artistas más representativas de Chiapas.

Fundó y fue directora de la escuela de pintura “Galería Dalí”, donde durante casi veinte años impartió clases y talleres a niños y jóvenes.

Asimismo, ha colaborado con instituciones culturales y comunidades locales, como cuando trabajó con alfareras de Amatenango del Valle, compartiendo técnicas y experiencias. En el 2024 fue nombrada como Directora del Museo de Arte Hermila Domínguez de Castellanos

Y durante su carrera ha realizado retratos a Martí Batres y Gerardo Fernández Noroña, los cuales se encuentran en la Cámara de Senadores.