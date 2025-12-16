Mariela Gutiérrez, senadora integrante de la bancada de Morena, se encuentra en medio de la polémica debido a que fue exhibida por portar un reloj Hublot Big Bang One Click de 400 mil pesos.

Pero eso no es lo único, debido a que el periodista Jorge García Orozco, reveló que la legisladora federal mexiquense, ha portado muchas más prendas de lujo en diversas ocasiones.

Exhiben a senadora de Morena por traer un reloj de 400 mil pesos

El verano 2025 fue muy duro para Morena, debido a que varios integrantes del partido fueron exhibidos por vacacionar en sitios exclusivos y usar prendas y accesorios muy costosos.

Y cuando la polémica de esos ayeres parece que ya quedó en el olvido, surgió una nueva controversia que es protagonizada por la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante.

Lo anterior debido a que el periodista Jorge García Orozco dio a conocer que la legisladora que representa al Estado de México, suele usar un reloj Hublot Big Bang One Click de 400 mil pesos.

Reloj Hublot de senadora de Morena (@jorgegogdl/X)

De acuerdo con lo señalado, la senadora morenista ha sido captada en el recinto legislativo y en medio de los trabajos, portando el ostentoso artículo valuado en 18 mil 200 euros.

No conforme con ello, también se dio a conocer que Mariela Gutiérrez presentó una declaración patrimonial que estaría muy incompleta, debido a que no reportó propiedades, bienes y menos joyas.

Declaración patrimonial de la senadora de Morena (@jorgegogdl/X)

Senadora de Morena ha sido captada luciendo otros lujitos

Como el caso de otros integrantes de Morena exhibidos por portar prendas y accesorios de precios exhorbitantes, la senadora Mariela Gutiérrez no solo tendría el ostentoso reloj de 400 mil pesos.

Sobre ello, Jorge García Orozco compartió otras 2 publicaciones en las que mostró que la senadora de Morena ha sido captada con prendas de costos poco accesibles para la gran mayoría:

Chamarra Moncler de 30 mil 700 pesos

Bolsa Louis Vuitton de 114 mil pesos

A pesar de la polémica que se ha desatado a su alrededor por los lujitos con las que ha sido vista, hasta el cierre de este publicación Mariela Gutiérrez Escalante no se ha pronunciado al respecto.