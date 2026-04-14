La muerte de Ana Febe Rojas Vega estaría enfrentando la obstrucción por parte de autoridades para que no sea investigada como feminicidio en México, acusa su hermana Axa Rojas.

El padre de Ana Febe Rojas, Fidel Rojas Zamorano, también acusó inconsistencias en el actuar de la representación de Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) en Cuajimalpa cuando les avisaron del asesinato de su hija.

Autoridades obstruyen investigación de Ana Febe Rojas como feminicidio

La muerte de Ana Febe Rojas sucedió el 24 de marzo de 2026 en la alcaldía de Cuajimalpa. Sin embargo, su familia acusa que pese a los antecedentes no lo quieren investigar como feminicidio.

En una entrevista de Axa Rojas, hermana de Ana Fede Rojas, en Voces Ausentes, detalló los presuntos vínculos que su cuñado, Christian Felipe, tiene con funcionarios de Cuajimalpa.

Además de relatar que un conocido de Christian Felipe la agredió físicamente en el funeral de su hermana, explicó que esta misma persona fue liberada sin cargos ni represalias tras haber golpeado a personas de la tercera edad días antes.

Asimismo, compartió la sospecha de que el esposo de su hermana haya recurrido de forma inmediata a un abogado, cuando apenas Ana Febe Rojas había muerto.

Axa Rojas asegura que un funcionario público de Cuajimalpa es allegado a Christian Felipe y que incluso llegó acompañado de él cuando declaró ante el Ministerio Público. Sin embargo, no compartió la identidad de la persona por temor a represalias.

“Como una persona inocente no necesitas tanta protección, no necesitas tanto respaldo. Lo que sé es que esta persona está muy involucrada con la familia, con la congregación [cristiana]”. Axa Rojas, hermana de Ana Febe Rojas.

Por otra parte, dijo que el teléfono celular y la computadora de Ana Febe Rojas no aparecen, y que pese a que la familia de Christian Felipe le dijo que era evidencia que el Ministerio Público (MP) había recogido, las autoridades niegan esto.

Actualmente, hay una Ley Contra Feminicidio que llegó a los Senadores para una reforma constitucional.

Familia de Ana Febe Rojas acusa que la cadena de custodia se perdió en investigación por su asesinato

La hermana de Ana Febe Rojas ha señalado que autoridades en Cuajimalpa buscan obstruir la carpeta de investigación, además de que su padre acusa que no hubo cadena de custodia.

Fidel Rojas Zamorano, el padre de la víctima de feminicidio, dijo en entrevista con Martha Olivia, que cuando a él le llamaron para avisarle de la “caída” de su hija, Christian Felipe ya estaba en el MP declarando.

Incluso, dijo que cuando llegó el sitio no estaba acordonado, que la familia de Christian Felipe tenían libre acceso al lugar, cuando a ellos no se los permitían.

Actualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está acompañando a la familia de Ana Febe Rojas en el proceso para que su asesinato sea investigado como feminicidio. Mismo señalamiento que pidió Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.

La mandataria presentó las claves para la reforma sobre el feminicidio que está en la Cámara de Senadores.