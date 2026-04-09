El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza invalidar el amparo de Ricardo Salinas Pliego contra spot de Morena; sin embargo, sería parcialmente.

La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió sobre tres asuntos referente a un spot de Morena titulado “Por el Bien” que fue emitido del 6 al 12 de marzo 2026.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego presentó una queja por el mismo, bajo la denuncia de uso no autorizado de su imagen, que no corresponde a las funciones del TEPJF.

TEPJF analiza desechar amparo de Ricardo Salinas Pliego contra spot de Morena

Con unanimidad, el TEPJF confirmó el dictamen de la Unidad Técnico de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) referente al amparo de Ricardo Salinas Pliego contra spot de Morena.

TEPJF rechaza amparo de Ricardo Salinas Pliego contra spot de Morena (Captura de pantalla)

El Tribunal Electoral determinó que un juez civil no puede ordenar el retiro y evitar la difusión del spot, ya que no tendría facultades para suspender el promocional debido a que es materia electoral.

Esto en respuesta a la impugnación de Morena y del INE tras resolución del juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Ciudad de México, que falló a favor de retirar el spot sobre Ricardo Salinas Pliego.

Ya que los tiempos del Estado para los partidos son una facultad exclusiva del INE y, en el mismo tenor, desechó la queja de TV Azteca por presunta calumnia contra su propietario.

Al respecto, el TEPJF decidió que si bien la presunta calumnia que argumenta TV Azteca afectaría el honor de Ricardo Salinas Pliego, la denuncia sólo puede realizarla la persona afectada.

TEPJF ordena al INE investigar si Morena hizo uso indebido de pauta oficial

El TEPJF aprobó con unanimidad modificar el acuerdo en el que desecha parcialmente la denuncia de Ricardo Salinas Pliego, tanto por su indebido de pauta oficial como presunta calumnia.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó su obligación a analizar el spot de manera integral y si el uso de la imagen del empresario respeta los límites de propaganda política.