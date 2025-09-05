Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno discutieron nuevamente, pero esta vez en redes sociales por la presencia de escoltas y seguridad personal que custodia al expresidente de la Mesa Directiva.

Según aclaró el propio Gerardo Fernández Noroña, la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó dicha custodia en respuesta a las agresiones vividas a manos de Alito Moreno y otros cinco legisladores del PRI.

La acción fue severamente criticada por Alito Moreno, quien calificó a Gerardo Fernández Noroña de “coyón” y “cobarde”, exhortándole a regresar a los uniformados: “devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti”, sentenció.

Noroña y Alito Moreno se enfrentan (Captura de pantalla)

Noroña y Alito Moreno se echan en cara los medios de protección; “Traes dos camionetas blindadas y guardaespaldas armados”

A diez días del ataque de Alito Moreno contra Gerardo Fernández Noroña, las autoridades mexicanas le otorgaron al expresidente de la Mesa Directiva una custodia por el “potencial riesgo” que podrían representar los legisladores del PRI.

Aunque Gerardo Fernandez Noroña dejó en claro que se trata de un mecanismo previsto por la ley, negó que su casa se encuentre en constante vigilancia por la Guardia Nacional.

En respuesta a la presencia de escoltas y seguridad personal, Alito Moreno llamó “cobarde” a Gerardo Fernando Noroña; “ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú”, señaló.

“¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón"

Gerardo Fernandez Noroña reaccionó en sus redes sociales, recordándole a Alito Moreno que él también solicitó protección a Gobernación, y que incluso se resguarda detrás de dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas.

“Por otra parte, pedazo de hipócrita, Alito Moreno, como ya lo dije, traes dos camionetas blindadas y guardaespaldas armados”, ironizó Gerardo Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña decide declinar su protección por la Guardia Nacional

En medio de las críticas por sus escoltas y seguridad personal, Gerardo Fernández Noroña decidió declinar su protección por la Guardia Nacional.

“Acabo de platicar con los elementos de la GN y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, dijo en una publicación de X.

Las investigaciones aún siguen su curso, pues la FGR programó para este viernes 5 de septiembre una reconstrucción del ataque en la antigua sede del Senado de la República, en Xicoténcatl, Ciudad de México.