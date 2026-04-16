Para todos los fans de la serie clásica de Warner Bros., muy pronto tendremos The Friends Experience en CDMX, una experiencia inmersiva completa.

Si quieres ir a The Friends Experience en CDMX, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo cómo obtener los boletos, la fecha y sede del evento.

The Friends Experience en CDMX (Warner Bros.)

Boletos para The Friends Experience en CDMX

De momento no hay detalles del precio de los boletos de The Friends Experience en CDMX, solo que estarán disponibles a través de la plataforma Fever.

Si quieres acceder a la preventa de The Friends Experience en CDMX, tienes que registrarte en el sitio oficial del evento, para así ser parte de la lista de espera.

La preventa será el 21 de abril, mientras que la venta general será hasta el día 22 del mismo mes, para que te vayas preparando.

The Friends Experience en CDMX (Warner Bros.)

Fecha de The Friends Experience en CDMX

The Friends Experience en CDMX se montará en la capital del país a partir del día 15 de mayo de 2026, no hay una fecha de cuánto durará.

Si te preguntas qué habrá en The Friends Experience en CDMX, te podemos decir que estará dividida en las siguientes secciones:

La Fuente

El Departamento de Monica y Rachel

El Sillón de Chandler y Joey

¡PIVOT!

Central Perk

Siendo recreaciones exactas de lo que se puede ver a lo largo de los distintos episodios de la serie de comedia de los 90’s.

Además habrá ropa y objetos personales de los personajes que podrás usar para tomarte fotos, y pasar un buen rato.

The Friends Experience en CDMX (Warner Bros)

Sede de The Friends Experience en CDMX

The Friends Experience en CDMX estará en el Casino del Bosque del Lienzo Charro, el cual está ubicado en Av Constituyentes 500, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México.

Para quienes sean recurrentes de estos eventos, The Friends Experience en CDMX se pondrá en el mismo lugar donde estuvo la exhibición de Tim Burton en 2025.

La estación de Metro más cercana es Constituyentes de la Línea 7; sin embargo, se tiene que atravesar casi toda la segunda sección de Chapultepec, si se llega por este transporte.