Napoleón Gómez Urrutia, diputado federal por Morena, fue captado con un supuesto reloj de lujo Rolex Submariner con valor de 215 mil pesos .

La imagen es pública desde la semana anterior en la que se reunió con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la cual fue retomada por el periódico Reforma en su edición de este 9 de marzo.

El líder sindical se fotografió con Laura Itzel Castillo tras una gira de trabajo en Oaxaca con secciones mineras.

La colección de relojes de lujo de Napoleónicas Gómez Urrutia

El Rolex Submariner no sería el único reloj de lujo de Napoleón Gómez Urrutia pues Reforma ha documentado otros más.

En agosto de 2022 publicó que también cuenta con los siguientes relojes:

IWC edición Le Petit Prince con medallón de oro de 18 quilates, de más de 300 mil pesos

2 relojes Breitling, de entre cuatro mil y 24 mil dólares

El primer modelo, suizo, fue lanzado en 2021 y solo existe una edición limitada de mil 500 relojes en el mundo.

En ese año, Napoleón Gómez Urrutia era senador de la república luego de volver a México a partir de 2018.

Critican a Napoleón Gómez Urrutia por no apegarse a la austeridad republicana

Las críticas contra el morenista se basan por no ajustarse a la austeridad que promueve el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las críticas no solo son sobre sus relojes sino sobre su afición a jugar a la ruleta en Las Vegas o sus colecciones de autos deportivos de lujo.

También lo han criticado por su residencia de Tepoztlán, Morelos, de 60 millones de pesos y otro inmueble en Las Lomas de Chapultepec de un millón 300 mildólares.