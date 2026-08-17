La senadora Andrea Chávez muestra su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras reclamo de adulta mayor: “Paciente y atenta, ¡así es mi presidenta!

Claudia Sheinbaum fue increpada por una adulta mayor durante su recorrido por Tampico, Tamaulipas.

La mujer expresó entre gritos que había sido despojada de una propiedad por parte de integrantes del crimen organizado y exigía que las autoridades hicieran algo para terminar con la situación.

Andrea Chávez halaga a Claudia Sheinbaum tras reclamo de adulta mayor

Claudia Sheinbaum escuchó el reclamo de la adulta mayor y le pidió su nombre para hacer un seguimiento, pero la mujer se negó y exigió que alguien la ayudara, incluso se ofreció a dar el nombre de supuestos narcotraficantes de la zona.

Andrea Chávez compartió un mensaje de apoyo para Claudia Sheinbaum tras el reclamo de la ciudadana y halagó la paciencia que tuvo ante la situación.

A pesar de las faltas de respeto, @Claudiashein entrega su tiempo, escucha tranquila, y busca resolver. Algo que la derecha jamás hizo.



Y es que el humanismo mexicano no es solo un discurso, es un modelo de gobierno.



Paciente y atenta, ¡así es mi Presidenta! — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) August 16, 2026

“A pesar de las faltas de respeto, Claudia Sheinbaum entrega su tiempo, escucha tranquila y busca resolver. Algo que la derecha jamás hizo”, escribió Andrea Chávez en redes sociales.

La senadora asegura que Claudia Sheinbaum escuchó atenta a la mujer, a pesar de que sus reclamos eran fuertes y hasta agresivos.

“Y es que el humanismo mexicano no es solo un discurso, es un modelo de gobierno”, mencionó Andrea Chávez, quien insistió que Claudia Sheinbaum se detenía a escuchar las quejas de los ciudadanos.

Andrea Chávez cerró su mensaje de apoyo como: “Paciente y atenta, ¡así es mi Presidenta!“.

Claudia Sheinbaum inaugura hospitales en Tamaulipas en medio de reclamos

La presidenta de México inauguró dos hospitales en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas.

Primero inauguró el Hospital General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum destacó la soberanía de México: “Y no habría libertad, no habría bienestar y no habría derechos si no hay soberanía. Por eso defendemos, de igual manera, la soberanía de México”.