En una publicación en X, Ariadna Montiel criticó al PRI y PAN por pedir investigar a Andrés Manuel López Beltrán y cuestionó su postura sobre el huachicol fiscal recientemente señalado.

La funcionaria recordó el caso de Ernesto Ruffo para señalar una supuesta doble moral opositora, mientras defendió al proyecto político de Morena frente a los cuestionamientos políticos recientes del país.

Ariadna Montiel también acusó al PRI y PAN de buscar respaldo en intereses extranjeros y sostuvo que las decisiones nacionales deben permanecer siempre en manos de ciudadanos mexicanos del país entero.

Ariadna Montiel (Ariadna Montiel/X)

Ariadna Montiel cuestiona al PRI y PAN por señalamientos contra López Beltrán

Montiel sostuvo que el PRI y PAN atraviesan una etapa de desesperación por su falta de respaldo electoral y cuestionó las acciones emprendidas recientemente contra López Beltrán.

La presidenta nacional de Morena afirmó que el proyecto político de la Cuarta Transformación permanece firme y aseguró que las decisiones nacionales corresponden exclusivamente a la ciudadanía mexicana, según expresó.

Andrés Manuel López Beltrán, político mexicano (Mario Jasso)

En su mensaje, Montiel acusó a la oposición de buscar respaldo fuera de México, una afirmación acompañada por críticas sobre su relación con intereses extranjeros y grupos.

El punto central de su publicación fue la postura del PRI y PAN frente a la solicitud para que la FGR investigue señalamientos relacionados con López Beltrán.

Montiel calificó como hipócrita que ambos partidos hablaran de huachicol fiscal cuando, según afirmó, anteriormente solicitaron impunidad ante señalamientos dirigidos contra Ernesto Ruffo durante investigaciones políticas previas internas.

La funcionaria aseguró que existían pruebas que, desde su perspectiva, relacionaban a Ruffo con una presunta red de huachicol fiscal, aunque no presentó nuevos elementos públicos adicionales.

Al final de su publicación, Montiel acusó a sus adversarios de corrupción, doble moral y traición a la patria, y propuso modificar su lema político ante ello.