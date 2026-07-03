Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negó que Marcelo Ebrard haya logrado una mala negociación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), ello ante críticas de diversos sectores.

“Hay una crítica de que supuestamente se negoció mal con Estados Unidos. Es absolutamente falso… Canadá está en condiciones de mayor desventaja…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que el T-MEC se mantiene por 10 años pero no se pierde la oportunidad de que en las revisiones anuales pueda ampliarse a 16 años, como era objetivo principal.

Así lo dijo al detallar que el logro de 10 años con revisiones anuales se da a pesar de la posición proteccionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Claudia Sheinbaum manda mensaje a empresarios: hay certidumbre para invertir

Claudia Sheinbaum dijo que “somos optimistas” y envié el mensaje da empresarios de que hay certidumbre para invertir en México.

También dijo que hay buena relación en materia comercial con el gobierno de Estados Unidos.

T-MEC mantiene ventaja de México ante otros países: Ebrard

Cabe recordar que el día anterior, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que México mantiene ventajas ante el resto de países pues es el que mejor acuerdo comercial tiene con Estados Unidos.

José Mediana Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), coincidió en que México mantiene ventajas en comparación con otros países y dijo que en las revisiones anuales se puede tomar la decisión de alargarlo por 16 años más.

Por su parte, la American Society of Mexico, manifestó que México debería colaborar más con Estados Unidos y criticó que el actual T-MEC sea resultado de la falta de entendimiento de ambas partes.