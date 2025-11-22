En respuesta a un video del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, Luisa Alcalde cuestionó la credibilidad de la oposición y afirmó que no son iguales; esto dijo.

“Jorge no te equivoques [..] desesperados están ustedes porque se les acabó el privilegio y se les acabó la mentira”. Luisa Alcalde, dirigente de Morena

Esto se da en el tenor de la marcha de la Generación Z, ya que el PAN estaría involucrado en el financiamiento, lo que derivó en la atribución a Jorge Romero de una frase que instaría a la violencia.

Luisa Alcalde responde a Jorge Romero con cuestionamiento de la oposición: “No te equivoques”

Mediante video en redes sociales, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, respondió a un video de Jorge Romero donde señaló que el país se desmorona; al respecto, dijo que eso sólo pasa con credibilidad de oposición.

Esto fue por diversos hechos que también mencionó Luisa Alcalde, quien aseveró que los gobiernos de Morena han sacado de la pobreza a México después de que el PAN los sumiera en ella.

Sin embargo, los gobiernos del PAN también sembraron violencia con una guerra que legitimó una presidencia ursupada en México que actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum trata de cambiar.

Por lo mismo, Luisa Alcalde descartó que Claudia Sheinbaum esté desesperada como apuntó Jorge Romero, ya que los desesperados por no engañar a México son de oposición.

Jorge Romero destaca los sexenios de Fox y Calderón como orgullo del PAN (Victoria Valtierra+ / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Luisa Alcalde afirma que a Jorge Romero “le salió del alma” llamar a la violencia

Luisa Alcalde también habló sobre el llamado de Jorge Romero para la violencia, que no fue una metáfora, sino que “le salió del alma” como demostraron en la marcha de la Generación Z.

“A la oposición sólo le queda tomar el país por la fuerza” Luisa Alcalde

Acorde con Luisa Alcalde, hay documentos públicos que comprueban que el PAN pagó a jóvenes para fingir una protesta apartidista, con los contratos “a nombre del famoso Edson”.

Luisa Alcalde destacó que marchar no es malo; sin embargo, crearon un “montaje” con dinero público para manipular al país.