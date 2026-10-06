La Encuesta Intercensal del INEGI 2025, publicada en septiembre de 2026, dio muestra de la brecha que existe entre mujeres y hombres del Estado de México en cuanto a participación económica se refiere.

Los datos, recogidos en los 125 municipios que conforman el Edomex, exponen que mientras los hombres tienen una participación económica del 60.6%, las mujeres solo lo hacen en un 39.4%.

INEGI: Participación económica en el Edomex tiene brecha de 21 puntos entre mujeres y hombres

“Es tiempo de mujeres”, ha sido el mensaje impulsado en este sexenio. A nivel nacional, la tasa de participación de las mujeres aumentó 2.2 puntos de 2020 a 2025, pasando de 38.8% a 41%.

Participación económica a nivel nacional, cifras del INEGI (INEGI)

Sin embargo, la Encuesta Intercensal del INEGI 2025 expone que en el Edomex no ha disminuido la brecha, sino todo lo contrario.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la participación económica en el Estado de México mantiene una diferencia de 21 puntos entre mujeres y hombres.

Población de 12 años o más económicamente activa:

Mujeres: 39.4%

Hombres: 60.6%

Participación económica en el Edomex, datos INEGI 2025 (INEGI)

Es aún más de atención que en comparación con el censo del INEGI realizado en 2020, la brecha haya crecido en casi 2 puntos:

Mujeres: 41.5%

Hombres: 58.5%

Participación económica en el Edomex, cifras 2020 y 2025 (SDPnoticias)

¿En qué posición se ubica el Edomex en cuanto a participación económica a nivel nacional? Datos INEGI 2025

La Encuesta Intercensal INEGI 2025 nos permite conocer en qué posición se ubica el Edomex en el ámbito de participación económica a nivel nacional.

Con un 55.2% de población de 12 años o más económicamente activa, el Estado de México ocupa el lugar 16 de 32, ubicándose entre Sonora y Puebla.

El nivel máximo es 62.1%, en Baja California Sur; mientras que el más bajo es de 49.9%, en Chiapas.