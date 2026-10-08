México mantiene una importante presencia de población extranjera, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien además reveló que seis países destacan como los principales lugares de origen.

La Encuesta Intercensal 2025 del INEGI registró que 551 mil 730 migrantes internacionales llegaron a México entre octubre de 2020 y octubre de 2025, todos ellos provenientes de un país del continente americano.

INEGI revela de qué países provienen los extranjeros que residen en México

De acuerdo con el INEGI, México recibió a más de medio millón de personas extranjeras en cinco años, lo que representa a un 0.9% de la población total, siendo Estados Unidos el país que encabeza la lista de lugares de origen.

Tras la recolección de datos, el INEGI reveló que seis son los países de donde proviene la mayoría de extranjeros que viven en México; estos son:

Estados Unidos, con 332 mil 776 personas

Cuba, con 40 mil 676 personas

Colombia, con 25 mil 683 personas

Venezuela, con 25 mil 460 personas

Canadá, con 12 mil 944 personas

Hondura, con 8 mil 510 personas

¿De dónde vienen los extranjeros que viven en México? INEGI revela los principales países de origen (INEGI)

El porcentaje de ciudadanos de Estados Unidos viviendo en México representa el 57.1% de la población total de extranjeros. La mayoría de estos habrían llegado al país por motivos personales, según el INEGI.

Los datos también permiten conocer cuáles fueron las principales causas de migración para el resto de los países. Estos coincidieron en que lo que los hizo llegar a México fue el trabajo.

Baja California es la entidad con mayor población extranjera en México

Dejando de lado el periodo de entre 2020 y 2025, la Encuesta Intercensal 2025 contabilizó 1 millón 170 mil 30 nacidos en otro país viviendo en México y Baja California concentra el mayor número de población extranjera.

El estado fronterizo registró 131 mil 221 personas nacidas en otro país, cifra que lo colocó en el primer lugar nacional. Le siguieron la Ciudad de México (CDMX), con 114 mil 273 personas, y Chihuahua, con 98 mil 785.