Manuel Cantú, abogado y activista social conocido como “El Potro”, competirá por la gubernatura de Nuevo León en 2027 por la vía independiente con el respaldo del Movimiento del Sombrero.

“Aquí estoy con el sombrero bien puesto Movimiento independiente del sombrero para darle con todo a Nuevo León. Vamos a plantear una nueva historia con una libertad una independencia real” Manuel Cantú “El Potro”

En entrevista con Azucena Uresti, “El Potro” señaló que rechazó invitaciones de otras fuerzas políticas como Morena, el PRIAN y Movimiento Ciudadano.

“El Potro” busca destacar los problemas cotidianos de la ciudadanía mediante su activismo en redes sociales, posicionándose como una alternativa real frente a los partidos tradicionales en las elecciones 2027.

“El Potro” buscará la gubernatura de Nuevo León en 2027 con el Movimiento del Sombrero

Manuel Cantú, conocido popularmente como “El Potro”, confirmó que buscará la gubernatura de Nuevo León en 2027 sin afiliarse a ningún partido político.

Competirá en las elecciones 2027 con el respaldo del Movimiento del Sombrero.

“Usted nos está diciendo que nadie se ha apuntado Entonces por eso me estoy apuntando buscando el respaldo del movimiento independiente del sombrero” Manuel Cantú “El Potro”

Afirmó que recibió invitaciones para sumarse a Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y a la alianza PAN-PRI, pero declinó todas las ofertas para mantener su autonomía.

“Sí me buscaron el PRIAN me buscó MC y Morena Pues sabían de plano que no compagino nada. Hicieron algunos intentos, pero de plano sabían que no voy por ahí” Manuel Cantú “El Potro”

“El Potro” dejó en claro que no tiene nada en común con Morena, por lo que busca ser un referente de la oposición.

“Ve cómo estamos en nuestro país. Digo ve cómo estamos este tema de inseguridad no puede salir a la calle fácilmente los temas de corrupción que se están viviendo y por eso de plano no compagino en nada cero con Morena cero” Manuel Cantú “El Potro”

Ha cuestionado duramente la inseguridad, las fotomultas, la crisis hídrica y la gestión pública en Nuevo León.

“Las fotomultas en Guadalupe Nuevo León eh la crisis hídrica entre muchas situaciones que hemos eh sido pues vamos a decir adoloridos en nuestro estado y pues han salido vigentes ahí sobre todo visibilizar ¿no la problemática hacerla visible y tangible para poderla trabajar” Manuel Cantú “El Potro”

Considera que la alianza integrada por el PAN y el PRI podría representar el bloque rival más fuerte en las elecciones de 2027.

Manuel Cantú es un abogado penalista y activista originario de Guadalupe, Nuevo León. Ganó notoriedad viral por reparar baches en la zona metropolitana utilizando sus propios recursos, una camioneta negra, asfalto en frío y una mini aplanadora.

Dejando como sello una herradura dorada pintada en el pavimento y su frase emblemática “¡Te tapé el bache tacuache!”.

“Soy activista social soy abogado tengo mi despacho abogado penalista y siempre he estado al pendiente de todas las necesidades de Nuevo León” Manuel Cantú “El Potro”

Manuel Cantú “El Potro” asegura que buscaría consecuencias legales contra Samuel García

A lo largo de su trayectoria, Manuel Cantú “El Potro” ha destacado los problemas cotidianos de la ciudadanía mediante su activismo en redes sociales.

Su proyecto insignia consiste en la reparación directa de baches en avenidas de Guadalupe y la zona metropolitana de Nuevo León.

Utiliza recursos propios, asfalto en frío y maquinaria ligera para solucionar desperfectos viales, buscando visibilizar la falta de mantenimiento urbano por parte de las autoridades.

“El Potro” propone aplicar la ley e iniciar investigaciones “contra el que sea” sin importar el cargo o partido político.

Ha señalado que buscaría actuar legalmente contra el gobernador Samuel García en caso de confirmarse irregularidades en su administración, planteando que enfrente consecuencias penales de ser necesario.

“Evidentemente hemos tenido eh dos gobernadores ya en la cárcel Probablemente sea el tercero al hilo entonces hay que apuntarnos. Si sale algo contra ley pues voy contra el que sea” Manuel Cantú “El Potro”

“El Potro” propone una alternativa 100% independiente desligada de intereses o pactos partidistas.