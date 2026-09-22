La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la población de México ha alcanzado los 130.9 millones de habitantes.

Este crecimiento demográfico viene acompañado de un envejecimiento notable, pues la edad mediana subió de 29 a 32 años en solo un lustro.

De los habitantes, poco más de la mitad son mujeres, ya que representan 51.9% de la población total, lo que se traduce a 67.7 millones de personas.

Encuesta del INEGI revela que México ha alcanzado los 130.9 millones de habitantes

De acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI, México alcanzó 130.9 millones de habitantes.

Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI (@AliciaSalgadoMX / X )

Entre 2020 y 2025, la tasa de crecimiento promedio anual de la población residente en viviendas particulares habitadas (130.4 millones) fue de 0.7%, por debajo del 1.0% anual registrado en el periodo de 2015 a 2020.

Las entidades con mayor concentración de habitantes son:

Estado de México: 17.6 millones

Ciudad de México: 9.2 millones

Jalisco: 8.6 millones

Veracruz: 7.9 millones

La edad mediana del país subió de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, lo que evidencia el proceso de transición demográfica y envejecimiento de la población.

Las diferencias regionales son marcadas: la Ciudad de México presenta la edad mediana más alta con 37 años, mientras que Chiapas registra la más baja con 26 años.

El 51.9% de la población son mujeres (67.7 millones de personas) y el 48.1% son hombres (62.7 millones).

El promedio de hijas e hijos nacidos vivos en mujeres de 12 años y más descendió de 2.1 a 1.9.

Encuesta Intercensal (EIC) 2025 del INEGI (@AliciaSalgadoMX / X )

18.6% de la población en México se identifica como indígenas

La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 realizada por el INEGI ofrece un retrato detallado de las transformaciones demográficas, sociales y económicas de México.

Catalogada como la encuesta más grande en la historia del país, el levantamiento se realizó entre el 6 de octubre y el 25 de noviembre de 2025.

Se visitó aproximadamente una de cada cinco viviendas en México, abarcando una muestra de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.

24.2 millones de personas (18.6% de la población nacional) se identifican como indígenas. 7.4 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena. La más hablada es el náhuatl (1.6 millones), seguida por el maya, tseltal, tsotsil y mixteco.

En personas de 15 años y más, la tasa de analfabetismo se redujo de 4.8% a 3.7%. El promedio de escolaridad a nivel nacional aumentó de 9.7 a 10.3 años.

La tasa de participación económica de la población de 12 años y más pasó de 54% a 55.1%; en las mujeres se incrementó de 38.8% a 41%.

En 2025, 509.9 mil hogares (que integran a 1.6 millones de personas) se vieron obligados a cambiar de residencia a causa de la violencia e inseguridad.