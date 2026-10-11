La CDMX se consolidó como la entidad con el nivel educativo más alto de México al alcanzar un promedio de 12 años de escolaridad entre la población de 15 años y más, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI.

El dato no solo supera el promedio nacional de 10.3 años, sino que también refleja un avance respecto a 2020.

Aunque la CDMX mantiene indicadores educativos destacados, los resultados muestran diferencias importantes entre alcaldías, con contrastes marcados en el acceso y permanencia de la población en los distintos niveles de enseñanza.

Escolaridad promedio entre hombre y mujeres de la CDMX mantiene diferencia relativa

La escolaridad promedio entre hombres y mujeres de la CDMX mantuvo una diferencia relativamente pequeña entre ambos sexos, con 11.8 para las mujeres y un 12.1 para los hombres.

Lo que representa 0.3 puntos de diferencia en la escolaridad promedio entre ambos sexos en la CDMX, uno menos en comparación a 2020, donde mujeres tuvieron 11.2, mientras que los hombres 11.6.

Asimismo, de acuerdo con indicadores del Panorama Sociodemográfico de la EIC 2025 del INEGI, la educación de población capitalina de 15 años y más es:

38.33% educación superior

28.52% educación media superior

31.57% educación básica

1.40% no tiene escolaridad

¿Quién estudia más en CDMX? Capitalinos alcanzan 12 años de escolaridad promedio: INEGI ( INEGI )

Benito Juárez concentra la mayor proporción de la escolaridad promedio: INEGI

Las cifras de la escolaridad promedio en la CDMX muestran que esta no es uniforme. La Encuesta Intercensal 2025 evidencia diferencias importantes entre las 16 alcaldías en la proporción de población que ha alcanzado la educación.

La alcaldía Benito Juárez concentra la mayor proporción en escolaridad promedio en la CDMX con un 72.94% de la población.

Seguida por Miguel Hidalgo, con 53.78%; Cuauhtémoc, con 51.63%, y Coyoacán, con 48.91%. También superan el promedio capitalino, las alcaldías de Tlalpan, con 41.70%, y Azcapotzalco, con 42.32%.

En el extremo de la proporción, la menor escolaridad promedio se concentró en las alcaldías de Milpa Alta, con 20.35%, Iztapalapa, con 26.67%, y Tláhuac, con 26.55%.

Por lo que la tabla de proporción de la escolaridad promedio en la población de 15 años y más en las alcaldías de la CDMX queda de la siguiente forma: