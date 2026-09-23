Graciela Márquez, directora del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señaló que la Encuesta Intercensal 2025 muestra importantes cambios en la estructura demográfica de México.

Dada la variación en población, nacimientos y edades, la directora del INEGI advirtió sobre nuevos desafíos en la planeación de servicios, infraestructura, empleo y finanzas públicas en los próximos años.

INEGI alerta sobre cambios demográficos por menor natalidad y envejecimiento poblacional

Este martes 22 de septiembre, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, que reveló que la población de México ha alcanzado los 130 millones 911 mil 314 habitantes.

Directora del INEGI advierte efectos por cambios en población, nacimientos y edades (Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

La directora del INEGI comentó que la Encuesta Intercensal 2025 fue diseñada para actualizar la información sobre el volumen, composición y distribución de la población mexicana y sus efectos.

Uno de los principales cambios son los nacimientos, pues el promedio de hijos nacidos vivos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025, lo que refleja una reducción en la fecundidad y modifica la composición de los hogares.

Asimismo, se destaca el envejecimiento de la población, ya que la edad mediana es de 32 años de edad, que muestra que la mitad de los habitantes del país tiene esa edad o más y anticipa la alta presencia de la vejez en el futuro.

Este envejecimiento, según la directora del INEGI, implicará adaptar la oferta de bienes y servicios, así como las estructuras laborales, a una sociedad con una mayor presencia de personas de 40, 50 y 60 años.

Respecto a la infraestructura, Graciela Márquez detalló que las viviendas y los edificios públicos deberán incorporar progresivamente condiciones de accesibilidad para atender las necesidades de una población que envejece.

En materia de salud, el cambio demográfico supone una mayor atención a enfermedades crónicas, en lugar de concentrar los recursos en padecimientos asociados con la infancia y la juventud.