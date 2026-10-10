Chiapas se mantiene como la entidad con los mayores desafíos educativos de México al registrar el nivel más alto de analfabetismo infantil y una de las tasas más elevadas de inasistencia escolar entre niñas y niños de 6 a 14 años.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, más del 17% de los menores en ese rango de edad no sabe leer ni escribir, mientras que más del 10% no asiste a clases.

Los datos reflejan un rezago educativo persistente que continúa afectando el desarrollo y las oportunidades de la población infantil en Chiapas.

Más de 17% de los niños de Chiapas no saben leer ni escribir

De acuerdo con la encuesta Intercensal 2025 del INEGI, Chiapas tiene una población censada de alrededor de un millón 90 mil 414 menores de entre 6 y 14 años de edad, de los que más del 17% no saben leer ni escribir.

Con 17.71% de niñas y niños que no saben leer ni escribir, Chiapas se coloca en el primer lugar de analfabetismo infantil en México.

Esta cifra es similar cuando se distingue entre niñas y niños en este rango de edad, donde:

Niñas: de las 540 mil 480 niñas de entre 6 y 14 años, el 17.48% no sabe leer ni escribir

Niños: de los 549 mil 934 niños en este rango de edad, el 17.93% no sabe leer ni escribir.

Más del 10% de los niños y niñas de Chiapas no van a la escuela

Por otra parte, la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI sobre la asistencia escolar en México reportó que el 10.4% de los niños y niñas de entre 6 y 14 años no asisten a la escuela.

Al distinguir entre niñas y niños en este rango de edad las cifras señalan que:

Niñas: el 10.57% no asisten a las escuela

Niños: el 10.24% no asisten a la escuela

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025, estos datos representan dos indicadores de rezago educativo en Chiapas.

La entidad mantiene asistencia escolar del 89.15%; sin embargo, la cifra de niñas y niños que no saben leer ni escribir es mayor que la de los menores de entre 6 y 14 años que no asisten a la escuela.