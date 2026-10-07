La proporción de viviendas propias disminuyó en la Ciudad de México (CDMX) entre 2020 y 2025, mientras que el porcentaje de hogares que rentan aumentó, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 muestran que, en 2020, el 55.6% de las viviendas particulares habitadas correspondía a inmuebles donde residía la persona propietaria, cifra que se redujo 4.8 puntos para 2025.

Menos viviendas propias y más rentas: así cambió la vivienda en CDMX

De acuerdo con el INEGI, CDMX cuenta con 3 millones 22 mil 557 viviendas particulares habitadas, de las cuales, 1 millón 535 mil 459 son propias y 813 mil 68 son rentadas.

Si bien es cierto que la cantidad de hogares propios sigue siendo el más alto tipo de vivienda, la cifra ha disminuido durante los últimos cinco años, pasando de ocupar 55.6% a solo 50.8%.

En contraste, las viviendas donde se pagaba renta aumentaron durante el mismo periodo. El porcentaje pasó de 24.5% en 2020 a 26.9% en 2025, lo que representa un incremento de 2.4 puntos porcentuales.

Baja de número de viviendas propias aumenta el alquiler en CDMX (INEGI)

El porcentaje de alquiler muestra que cerca de 3 de cada 10 casas o departamentos en CDMX se encuentran rentados. Sin embargo, la cifra aumenta si se estudia cada alcaldía como un caso particular.

Tres alcaldías, consideradas como céntricas y de alta actividad laboral, concentran el mayor índice de rentas, donde más de 4 de cada 10 viviendas son alquiladas:

Benito Juárez: 43.7% de sus viviendas son rentadas Miguel Hidalgo: 42.3% de sus viviendas son rentadas Cuauhtémoc: 42.1% de sus viviendas son rentadas

A diferencia de las zonas con mayor número de viviendas de alquiler, las zonas de la periferia, como Milpa Alta, Tláhuac y La Magdalena Contreras, son las que registran el menor porcentaje de rentas.

El resto de los hogares censados por el INEGI no son propios ni rentados, pues corresponde a inmuebles prestados o que pertenecen a familiares (18.3%) y otras situaciones menores (4%).