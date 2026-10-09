El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó a finales de septiembre 2026 los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 incluida la población que vive con discapacidad en la Ciudad de México (CDMX) donde casi la mitad de esta son adultos mayores de 60 años y más.

Un dato revelador en la Encuesta Intercensal (EIC) 2025 indica que la población en México ha envejecido, pues la edad promedio pasó de 29 a 32 años en solo cinco años, que fue cuando se realizó la anterior EIC, además en la CDMX la edad promedio creció hasta los 37 años.

De acuerdo con el reporte del INEGI, en la CDMX vive un total de 9 millones 165 mil 819 personas, donde el 52.6% corresponde a mujeres y el 47.4 por ciento a hombres, además del total de la población citadina un millón 814 mil 701 personas son adultos mayores.

Pirámide de edades CDMX Encuesta Intercensal 2025 (INEGI/Captura de pantalla)

Mujeres adultas mayores son mayoría de población que vive con discapacidad en CDMX

Según los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, del total de la población de adultos mayores de 60 años y más, 46.79% corresponde a población que vive con discapacidad o limitación o algún problema o condición mental; mientras el 53.16 no presenta ninguna de estas situaciones.

Del total de mujeres adultas mayores, 48.87% afirma vivir con alguna discapacidad, mientras que el 43.95% de los hombres afirma estar en la misma situación; es decir, hay 278 mil 503 hombres adultos mayores que vive con discapacidad o limitación o algún problema o condición mental.

Adultos mayores con discapacidad en la CDMX (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Con base en datos del panorama sociodemográfico de México 2025 a partir de la EIC, en la Ciudad de México el 5.2% de la población afirma vivir con discapacidad, siendo el grupo de adultos mayores más afectado al concentrar el 16%.

Población con discapacidad en distribuida por grupo etario CDMX (INEGI/Captura de Pantalla)

Milpa Alta es la alcaldía que concentra a mayoría de adultos mayores con discapacidad en CDMX

En lo que corresponde a la distribución territorial por alcaldía, la Encuesta Intercensal 2025 revela que la población con discapacidad de adultos mayores de 60 años y más de las 17 demarcaciones de la CDMX, se agrupa así:

Álvaro Obregón: 17.4%

Azcapotzalco: 18.3 % similar a promedio general en CDMX

Benito Juárez: 13.8%

Coyoacán: 16.8

Cuajimalpa: 13.8

Cuauhtémoc: 18.1%

Gustavo A. Madero (GAM): 19.5%

Iztacalco: 20.1%

Iztapalapa: 20%

Magdalena Contreras: 19%

Miguel Hidalgo: 15.4%

Milpa Alta: 21.4%

Tlalpan: 17.3%

Tláhuac: 20.3%

Venustiano Carranza: 19%

Xochimilco: 18.8%

Siendo la alcaldía Milpa Alta la que mayor cantidad de adultos mayores con discapacidad concentra en la CDMX.