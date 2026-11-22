Las autoridades federales y estatales de México capturaron a tres miembros de la organización criminal Los Cromos en el estado de Oaxaca.

Este operativo se llevó a cabo como seguimiento al arresto previo de su líder principal, conocido como “El Cromo”, quien es señalado por cometer diversos delitos graves en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Además de las aprehensiones, los agentes federales incautaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas durante la intervención táctica.

Con estas acciones coordinadas, las instituciones buscan desarticular la red operativa de Los Cromos para disminuir la violencia en la región.

Gabinete de Seguridad anuncia detención de tres integrantes de Los Cromos en Oaxaca

El Gabinete de Seguridad de México (integrado por la SEMAR, SSPC, FGR, Guardia Nacional y autoridades estatales de Oaxaca) anunció la detención en Juchitán de Zaragoza de tres presuntos operadores del grupo delictivo Los Cromos:

Jafet “N” (alias “Jafe”, 19 años) A. I. R. D. (alias “El Fili Profe” o “El Profe”, 24 años) Alberto “N” / O. H. M. (alias “Nacho” u “Onorio”, 47 años)

Los Cromos: Gabinete de Seguridad anuncia detención de tres en Oaxaca (@GabSeguridadMX / X )

Las autoridades los señalan de ejercer funciones de mando, coordinar ataques armados, entregar armamento a integrantes de la célula y dirigir extorsiones y cobros de piso en Juchitán.

Además, a “Jafe” se le vincula con un homicidio e incidente armado ocurrido el 10 de octubre en La Ventosa.

Se les decomisaron dos armas largas, tres cargadores, 58 cartuchos útiles, dosis y onzas de droga sintética (cristal) y paquetes de marihuana.

Este operativo se derivó de los trabajos de inteligencia tras la captura previa del presunto líder principal de la organización, Iván “N” (alias “El Cromo”).

Los Cromos: Detención de tres aumenta a siete los presuntos integrantes capturados

Los Cromos es identificada como una célula operativa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Su principal centro de operaciones se ubica en la región del Istmo de Tehuantepec, extendiendo sus actividades a municipios clave como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

Los Cromos: Gabinete de Seguridad anuncia detención de tres en Oaxaca (@GabSeguridadMX / X )

Con la detención de estos tres sujetos suman siete los presuntos integrantes capturados en operativos recientes en Juchitán, lo que debilita significativamente la capacidad operativa, financiera y de fuego que dejó la previa caída de su líder principal.

La neutralización de sus integrantes busca contener la ola de violencia, extorsiones y agresiones armadas contra la comunidad y el sector comercial de la zona.