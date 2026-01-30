Marcelo Ebrard confirma que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente, aunque faltan algunas definiciones.

“El tratado sobrevive, lo que tenemos que definir es qué es lo que se le quiere agregar” Marcelo Ebrard

En entrevista, el secretario de Economía Marcelo Ebrard señaló que siguen en conversaciones del T-MEC para precisar qué es lo que quiere cada uno de los tres países involucrados.

Marcelo Ebrard asegura que el T-MEC va a sobrevivir

En entrevista con Azucena Uresti, Marcelo Ebrard confirmó que el T-MEC sigue vigente tras su reciente reunión en Washington, Estados Unidos.

🇺🇸🇲🇽 El T-MEC sí sobrevive, pero “lo que tenemos que definir es qué se va a agregar”, me comenta Marcelo Ebrard (@m_ebrard), secretario de Economía. Señala que, aunque aún no hay detalles, Estados Unidos busca que el acuerdo esté más alineado con los planteamientos de Donald… pic.twitter.com/G7uSNZQEqo — Azucena Uresti (@azucenau) January 30, 2026

Marcelo Ebrard destacó que México, Canadá y Estados Unidos se encuentran definiendo los lineamientos del tratado, pero es un hecho que el tratado se mantendrá.

“Que el tratado va a sobrevivir yo no tendría ninguna duda” Marcelo Ebrard

Según Marcelo Ebrard, ya casi se completó la revisión de la mayoría de los 54 puntos presentados por Estados Unidos en agosto, así como los 12 puntos presentados por México.

Marcelo Ebrard dejó en claro que el T-MEC sobrevivirá, pero es probable que se agreguen protocolos adicionales.

Sin embargo, reconoció que México enfrenta una creciente competencia con países asiáticos como Vietnam y Taiwán en las exportaciones a Estados Unidos, por lo que es importante fortalecer la posición de México como proveedor.

Marcelo Ebrard destacó que lo que no se podrá modificar es que el tratado sea revisado cada cierto tiempo como lo propuso Donald Trump.

Pero, se buscará darle certeza al sector por estás revisiones y que no se viva en incertidumbre.

Marcelo Ebrard confía en que más adelante se pueda modificar esta situación.

Marcelo Ebrard asegura que falta definir en el T-MEC lo que quiere cada país

Marcelo Ebrard resaltó que existe un buen diálogo con Estados Unidos y espera lo mismo de Canadá, por lo que el próximo 16 de febrero habrá una visita de su homólogo canadiense.

Durante su conversación, Marcelo Ebrard destacó que las negociaciones se centrarán en las reglas de origen y el mecanismo laboral .

Y es que Estados Unidos busca un mayor énfasis en las reglas de origen, es decir, dónde se fabrican los productos.

Esto implicaría que se modificará el porcentaje de contenido regional requerido para ciertos productos, como los vehículos automotores.

“Él quiere que haya más producción allá. En este caso quiere modificaciones en las reglas de origen, vamos a ver en qué términos, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard destacó que lo que buscará México es que el mecanismo laboral sea simétrico y que se aplique tanto de Estados Unidos hacia México como de México hacia Estados Unidos.

Tras estas modificaciones, Marcelo Ebrard puntualizó que se podrían utilizar anexos o protocolos adicionales para abordar temas específicos y así no modificar todo el tratado.

Marcelo Ebrard destacó que buscará proteger los intereses de empresas mexicanas para evitar que estas nuevas reglas la castiguen.

En su conversación, Marcelo Ebrard puntualizó que desean que esta nueva negociación no modifique sustancialmente la situación actual.