Marcelo Ebrard, secretario de Economía, descartó que México y Canadá trabajen en un tratado exclusivo, reafirmando que el T-MEC continúa vigente pese a las presiones comerciales de Estados Unidos.

En entrevista con Azucena Uresti, Ebrard explicó que el fortalecimiento de la relación con Canadá busca diversificar mercados y sectores estratégicos como minería, farmacéutico, autopartes, aeronáutico, inteligencia artificial y agroindustria.

El secretario Marcelo Ebrard destacó que la relación comercial con Canadá ha crecido 12 veces y que la visita de 400 empresarios marca un nuevo impulso bilateral.

Marcelo Ebrard reafirma el T-MEC y descarta tratado exclusivo México-Canadá

En entrevista con Azucena Uresti, Marcelo Ebrard -secretario de Economía- negó que se trabaje en un tratado exclusivo entre México-Canadá, ante una posible cancelación del T-MEC.

Marcelo Ebrard señaló que el fortalecimiento de la relación con Canadá está pensado para diversificar mercados y no “en lugar” del T-MEC, pues se encuentran confiados que seguirá.

En ese sentido Marcelo Ebrard cree que México si podría salir beneficiado del T-MEC, pues es un socio muy importante para las exportaciones de Estados Unidos.

Durante su conversación, Marcelo Ebrard destacó que la relación con Canadá ha “crecido 12 veces”, por lo que ahora se busca fortalecer sectores claves como:

Minería

Farmacéutico

Autopartes

Aeronáutico

IA

Agroindustria

Marcelo Ebrard resaltó que México y Canadá tienen un potencial de crecimiento muy grande en su relación, por lo que ambos países buscan que siga este avance porque es beneficiosa para ambas partes.

Y es que con el cambio de reglas comerciales con otras partes del mundo, particularmente con Estados Unidos, México tiene que buscar mercados y nuevas fuentes de inversión.

Marcelo Ebrard comparte si a Canadá le inquieta la seguridad en México tras el secuestro de mineros en Sinaloa

Marcelo Ebrard puntualizó que la visita de los 400 empresarios canadienses de diferentes sectores a México es un primer paso.

Y es que en un futuro empresarios mexicanos de diferentes sectores también irán a Canadá, aunque todavía no hay una fecha establecida.

“Iremos a Canadá con empresas de México también medianas, no solo grandes empresas, tratando de reflejar toda la diversidad de nuestro aparato productivo” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Al ser cuestionado si Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, le expresó alguna inquietud respecto a la seguridad, Marcelo Ebrard destacó que no han podido hablar de ese tema.

Esto luego del secuestro de 14 ingenieron en mina de Concordia, Sinaloa.

Sin embargo, Marcelo Ebrard reconoció que Dominic LeBlanc solo planteó que haya más contacto entre las instituciones de seguridad de ambos países.

“Planteó que haya más contacto entre nuestras instituciones, nuestras fuerzas armadas, la policía montada y la policía de México” Marcelo Ebrard, secretario de Economía