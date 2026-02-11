Donald Trump estaría analizando sacar a Estados Unidos del T-MEC al considerar que el tratado de comercio con México y Canadá no es necesario.

Esta consideración ha generado incertidumbre en el marco de la revisión de este tratado de libre comercio entre los países de América del Norte que se realizará el 1 de julio de 2026.

Trump muestra interés en retirar a Estados Unidos del T-MEC

De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump expresó su interés por retirar a Estados Unidos del T-MEC, durante las revisiones del tratado.

En una reunión privada, el presidente de Estados Unidos cuestionó a sus asesores por qué no debería retirarse del T-MEC, acuerdo que firmó con México y Canadá durante su primer mandato.

A pesar de que se trató de una consulta, ésta intención se ha discutido de manera interna en diversas ocasiones, señaló un funcionario a Bloomberg.

Asimismo, dicho funcionario resaltó que Donald Trump es quien toma las decisiones finales en el “mejor acuerdo para el pueblo estadounidense”.

Por otra parte, desde la oficina del representante comercial Jamieson Greer se resaltó que los términos que se aceptaron en 2019 no son del interés nacional actual por lo que apoyarán a Trump en las negociaciones para “atender los problemas identificados”.

Además, se resaltó que las negociaciones que realizará Estados Unidos serán de manera bilateral.

Esto al considerar que la relación comercial con México se ha mantenido pragmática, mientras qu con Canadá se ha vuelto “más compleja”.