La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista alguna intención de Estados Unidos de abandonar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pese a versiones difundidas por Bloomberg sobre consultas internas de Donald Trump.

En su conferencia matutina del 11 de febrero, Sheinbaum aseguró que en las llamadas recientes con Donald Trump no se ha expresado tal posibilidad y reiteró que el acuerdo comercial es fundamental para ambas naciones.

La revisión del tratado está prevista para el 1 de julio de 2026.

“No lo creemos”, asegura Sheinbaum sobre posible salida de Estados Unidos del T-MEC

Claudia Sheinbaum aseguró que el T-MEC es muy importante para Estados Unidos, por lo que desde su gobierno no se cree en la supuesta intención de salir de este tratado.

Esto luego de que Bloomberg señalara que en conversaciones internas Donald Trump está cuestionando la necesidad de permanecer en el acuerdo comercial con México y Canadá.

“No lo creemos y nunca se ha manifestado en las llamadas, porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, la revisión del T-MEC “va bien” y sin complicaciones; además, señaló que el acuerdo es tan importante para Estados Unidos como lo es para México y Canadá.

¿Trump quiere salir del T-MEC?

De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump ha cuestionado la necesidad de que Estados Unidos permanezca en el T-MEC, en el marco de la revisión programada para inicios de julio 2026.

Esto ocurrió en una reunión privada, donde se puso sobre la mesa el realizar acuerdos bilaterales con México y Canadá, en lugar de permanecer en el acuerdo que Trump firmó en su primer mandato.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la salida de Estados Unidos no es una posibilidad.