El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este 28 de enero de 2026 en Washington, D.C. con Jamieson Greer, jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), para iniciar formalmente las discusiones rumbo a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reunión fue anunciada previamente por el propio Ebrard a través de un video difundido desde la capital estadounidense, en el que adelantó que este fue el primer encuentro presencial entre ambos funcionarios de alto nivel y que se abordaron temas clave para la relación comercial bilateral.

Entre los asuntos tratados destacaron:

Aranceles

Exportaciones

Nuevas inversiones hacia México

Desde Washington DC : pic.twitter.com/uufAiO2fKs — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Durante su mensaje, el secretario de Economía se mostró optimista respecto al encuentro y subrayó los resultados favorables de México en materia de exportaciones.

De este último dato, cabe recordar que de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), México se ubica en el octavo lugar mundial entre los países con mayores exportaciones y se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Estados Unidos reconoce avances sustanciales en materia de aranceles

En un breve comunicado conjunto, autoridades de economía y comercio de Estados Unidos reconocieron avances sustanciales logrados en los últimos meses con sus contrapartes mexicanas, particularmente en temas relacionados con aranceles.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron continuar con una colaboración intensiva para atender las barreras no arancelarias entre México y Estados Unidos, así como fortalecer las relaciones comerciales bilaterales de cara a la revisión conjunta del T-MEC.

Entre los puntos que se contemplarán dentro de dicha revisión destacan:

Reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave

Mayor cooperación en el desarrollo y suministro de minerales críticos

Mayor armonización de las políticas comerciales externas

En el contexto de las negociaciones del T-MEC, también se planteó la necesidad de proteger a trabajadores y productores tanto de Estados Unidos como de México, además de combatir prácticas de “dumping” en productos manufacturados.

Ebrard califica como “muy buena” la reunión rumbo a la revisión del T-MEC 2026

Tras concluir el encuentro, Marcelo Ebrard calificó la reunión con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos como “muy buena”, al considerarla un paso clave rumbo a la revisión del T-MEC prevista para 2026.

“Pienso que fue una muy buena reunión para empezar el año” Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Avances de hoy en Washington: pic.twitter.com/MVtxvRkaQW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

Ebrard detalló que, dentro de las conversaciones específicas sobre el tratado, se abordaron temas como: