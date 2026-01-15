Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, señaló el 1 de julio como la fecha límite para la revisión del T-MEC.

El secretario señaló que se ha avanzado en el tema de la revisión con Estados Unidos del tratado comercial que sostienen además con Canadá.

“Tenemos que terminar el 1 de julio, ese es nuestro tiempo, ya estamos en ello” Marcelo Ebrard

Asimismo, resaltó que los informes respecto a las consultas realizadas se entregarán antes de que termine el mes de enero 2026.

“Estamos en ambos países por entregar el reporte de la consulta que realizamos, esto ocurrirá antes de que termine el mes de enero, estamos en tiempo y forma” Marcelo Ebrard

De acuerdo con Marcelo Ebrard, se ha trabajado conforme al calendario establecido por México, Estados Unidos y Canadá, para la revisión del T-MEC.

Es decir, será el 1 de julio de 2026, como se estableció por los miembros, cuando se realice la revisión del tratado, al que México podrá llegar “con una gran claridad”.

“Primero de julio es la que está establecida a por los 3 países para la revisión del tratado y llegar ya con una gran claridad” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard señaló que se trabaja conforme a lo previsto en el tratado y reiteró que este proceso sólo llega hasta la revisión, con lo que calmó las dudas sobre el posible término éste.

Asimismo, resaltó que de los puntos que se cuestionaron por parte del gobierno de Estados Unidos durante 2025, “prácticamente” se han revisado y corregido todos.

“De los puntos que nos plantearon el año pasado que estuvimos trabajando más de 100 días, prácticamente ya los terminamos todos, previos a la revisión del tratado” Marcelo Ebrard

Además, reiteró que se ha avanzado “bien” en los puntos que preocupaban en ambos lados referentes a la aplicación del T-MEC, y de los cuales “son puntos que van a tener más foco” durante la revisión.