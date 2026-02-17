Claudia Sheinbaum afirmó que la relación entre México y Canadá se fortalece con la visita de 400 empresarios y el ministro de Comercio canadiense, Dominic LeBlanc, quienes participan en encuentros con autoridades federales y el sector privado.

Desde Palacio Nacional, la presidenta destacó que el T-MEC se mantiene vigente y que no existe un “plan B” ante presiones de Estados Unidos.

La presidenta de México subrayó que el objetivo es impulsar inversiones y ampliar exportaciones agroalimentarias hacia Canadá, además de diversificar vínculos con Europa, India y Brasil.

Claudia Sheinbaum descartó que México y Canadá estén trabajando en un “plan B” ante las presiones comerciales de Estados Unidos y una eventual cancelación del T-MEC.

La presidenta de México aclaró que se está fortaleciendo la relación México-Canadá, sin poner en riesgo la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Muestra de ello es la visita de 400 empresarios al país, junto al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, en una jornada de vinculación con autoridades federales y con el sector privado mexicano.

Esto con el objetivo no solo de fortalecer el comercio bilateral sino también impulsar mayores inversiones.

“Desde ayer, hay 400 empresarios canadienses que están en México, en una jornada de vínculo no sólo con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos para poder invertir en nuestro país” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destacó que este martes recibirá en Palacio Nacional a la delegación canadiense, para darle seguimiento a lo que se firmó durante la visita del ministro Mark Carney.

Y es que sostuvo que existen amplias oportunidades para que México pueda incrementar su exportación de productos agroalimentarios hacia Canadá, así como importar insumos estratégicos de ese país.

“Para escuchar y trabajar en darle seguimiento aquello que firmamos con el primer ministro Carney que estuvo hace unos meses aquí. El objetivo es fortalecer no sólo el comercio, sino las inversiones” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Junto con integrantes del gabinete Federal, Claudia Sheinbaum explorará nuevas oportunidades de inversión con Canadá.

“Recibo yo al ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y a otros ministros; con el gabinete va a estar, obviamente, Marcelo (Ebrard), el secretario de Economía; la secretaria de Energía; la Secretaría de Hacienda y el canciller” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destacó su interés de que empresas canadienses amplíen su presencia en territorio nacional y que compañías mexicanas inviertan en Canadá.

Claudia Sheinbaum afirma que el fortalecimiento de la relación México-Canadá no afecta el T-MEC

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum destacó que el fortalecimiento de la relación México-Canadá no implica la desaparición del T-MEC.

Y es que este se mantendrá con algunas modificaciones, ya que es beneficioso para los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

“Se fortalece la relación con Canadá, pero eso no quiere decir que no vaya a existir el tratado. Como lo he dicho varias veces, el T-MEC va a permanecer. Va a haber algunas modificaciones, pero va a permanecer porque es beneficioso para los tres países” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum destacó que no solo se esta trabajando en la relación con Canadá y Estados Unidos.

Ya que en abril se buscará la ratificación del tratado comercial con Europa, esto como parte de la estrategia de su gobierno para diversificar y consolidar los vínculos económicos internacionales de México.

Además del fortalecimiento de vínculos con países como India y Brasil.