Andrés Manuel López Beltrán se registró oficialmente como aspirante a la coordinación de Morena para el distrito 6 de Tabasco.

“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional del sexto distrito federal de Tabasco” Andrés Manuel López Beltrán

Con esto, confirma que buscará la diputación federal por Tabasco en las elecciones 2027 por Morena.

Asimismo, resaltó que mantendrá los recorridos que inició el pasado 2 de agosto por las comunidades de Tabasco.

López Beltrán se registra como aspirante de Morena para una diputación federal en Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán se registró como aspirante para “coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional” por el distrito 6 de Tabasco.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que se registró este 2 de octubre de 2026 formalmente en el proceso interno de Morena.

Esto a dos meses de que iniciara sus recorridos por Tabasco para informar sobre la importancia de la defensa de la soberanía de México.

López Beltrán continúa recorridos por Tabasco para la defensa de la Cuarta Transformación

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán resaltó que continuará con los recorridos que ha realizado por territorio tabasqueño desde el 2 de agosto de 2026.

López Beltrán compartió que este viernes 2 de octubre, día en que se registró como aspirante a la diputación federal de Tabasco por Morena, visitará:

Río Tinto, Tercera Sección, en Villahermosa

Alvarado Jimbal, en Villahermosa

Tequila, Primera Sección, en Jalapa