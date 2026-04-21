Los cambios a la Ley de Vivienda avanzaron en las comisiones del Senado el lunes 20 de abril, así que aquí te compartimos los puntos clave de esta reforma en México, entre los que destacan:

Cambio del concepto de “vivienda digna” por “vivienda adecuada”

Define criterios como accesibilidad, servicios, seguridad y ubicación

Se amplían las facultades de los organismos públicos para intervenir en el mercado de la vivienda

No considera nuevos recursos presupuestarios para su implementación

La iniciativa promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzó con 21 votos a favor de Morena, PT y el Partido Verde, frente a 8 en contra del PAN y PRI, y una abstención de Movimiento Ciudadano.

Viviendas en construccion (Cortesía)

Ley de Vivienda establece cambios a Infonavit y Fovisste

Entre los cambios clave de esta reforma, destaca que el dictamen impulsado por Claudia Sheinbaum plantea sustituir el término “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”.

En la práctica, esto supondría un cambio destinado a ampliar los criterios que aseguren el acceso a una vivienda adecuada a las y los mexicanos.

Asimismo, la Ley de Vivienda fortalece el papel del Infonavit y el Fovissste que ahora podrán no solo dar créditos, sino también:

Construir

Adquirir

Administrar vivienda

Reforma de vivienda en el Senado implica nuevo enfoque de “vivienda adecuada”

El proyecto propone un enfoque más integral al establecer que una vivienda adecuada debe cumplir con condiciones de:

Accesibilidad

Asequibilidad

Servicios básicos

Infraestructura

Seguridad jurídica

Ubicación favorable

De acuerdo con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la intención es facilitar el acceso a vivienda para trabajadores.