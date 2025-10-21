¿Quién es Dunia Ludlow Deloya? Se trata de la senadora suplente de Gerardo Fernández Noroña que estaría por asumir la titularidad del escaño ante la petición de licencia del legislador.

El lunes 20 de octubre, el morenista Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia a partir del 24 del mismo mes, por lo que su suplente asumirá la titularidad.

¿Quién es Dunia Ludlow Deloya?

Dunia Ludlow Deloya es senadora suplente en la LXVI Legislatura que está en curso, electa por representación proporcional en fórmula con el senador titular Gerardo Fernández Noroña.

Antes de llegar a las filas de Morena, la senadora militó en el PRI, en donde ocupó cargos locales en la Ciudad de México (CDMX), incluyendo funciones en reordenamiento urbano y gestión pública.

Durante su paso como responsable de dichas tareas en el periodo comprendido de 2022 a 2023, enfrentó críticas públicas por el despliegue de operativos urbanos y decisiones administrativas.

Pese a ello, Dunia Ludlow Deloya ha mantenido bajo perfil, debido a que desde entonces no ha tenido una participación destacada en tribuna o intervenciones en comisiones legislativas del Senado.

El 20 de octubre, Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitará licencia al Senado, lo que activa la suplencia de Dunia Ludlow Deloya, por lo que asumirá funciones como senadora titular.

La senadora Dunia Ludlow Deloya ocupará el escaño durante la ausencia de Gerardo Fernández Noroña, en medio de una agenda legislativa marcada por reformas y tensiones institucionales.

¿Cuántos años tiene Dunia Ludlow Deloya?

De acuerdo don registros del Instituto Nacional Electoral (INE), Dunia Ludlow Deloya tiene 44 años de edad hasta el mes de octubre de 2025.

¿Quién es el esposo de Dunia Ludlow Deloya?

No se cuenta con información relacionada con el entorno personal o familiar de Dunia Ludlow Deloya, ya que ha conseguido mantener un bajo perfil incluso en sus redes sociales.

¿Cuántos hijos tiene Dunia Ludlow Deloya?

En algunas publicaciones que ha compartido en Facebook, Dunia Ludlow Deloya ha hecho referencia a sus hijos, pero no se sabe cuántos son o cómo se llaman.

¿Qué estudió Dunia Ludlow Deloya?

En cuanto a la formación académica con la que cuenta la senadora suplente Dunia Ludlow Deloya, a partir de varias fuentes se pudo determinar que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana

Maestría en Economía y Gobierno por la Universidad Anáhuac del Norte

Master en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid

¿En qué ha trabajado Dunia Ludlow Deloya?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta Dunia Ludlow Deloya, los distintos perfiles curriculares de consulta pública refieren que ha trabajado en varios puestos de la función pública:

Directora de Coordinación y Enlace de Seguridad Nacional en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2010–2012)

Secretaria General del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP) del PRI (2013–2015)

Diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2015–2018)

Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México (2020)

Subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública en el Gobierno de la Ciudad de México (2022–2023)

Senadora suplente en la LXVI Legislatura del Senado de la República (2024–2027)

