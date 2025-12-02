Wblester Santiago Pineda, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), fue captado en video borracho y agrediendo a guardias en el estacionamiento de la plaza Town Square Metepec en el Estado de México.

Wblester Santiago Pineda, diputado del PT

En redes sociales comenzó a circular un video del diputado del PT del distrito 27 de Metepec en aparente estado de ebriedad agrediendo a guardias de seguridad de una plaza comercial.

La razón de sus agresiones es porque el diputado del PT argumentaba haber sido víctima de un robo de dinero en efectivo que dejó al interior de una camioneta en la que viajaba.

“SOY DIPUTADO de AQUi, HIJO de TU PUTA MADRE”

El tipo ebrio, violento q suelta golpes e insultos es el Diputado del @PTnacionalMX Wblester Santiago @UblesterSantiag

Salió BRIAGO de la cantina La 20 y con sus Escoltas agredió a así a guardias de una plaza en @MetepecGobierno pic.twitter.com/C8Rw6K9YsX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 2, 2025

Diputado del PT grita borracho “¿con quién están coludidos?” y agrede a guardias en Metepec, exhibe video

En redes sociales circula un video del diputado del PT de Metepec, Wblester Santiago Pineda, gritando y molesto por el supuesto robo de un dinero que tenía dentro de una camioneta que dejó en el estacionamiento de la plaza Town Square Metepec.

Señalan que el diputado del PT acudió a esta plaza comercial a una cantina, pero cuando salió del lugar y se dirigió al estacionamiento comenzaron las agresiones.

Con groserías y una actitud problemática, además de estar en un estado de ebriedad el diputado buscaba quién pudiera atender su situación cerca de las 3 de la madrugada.

En el video se observa al diputado gritar borracho y hasta tratar de agredir físicamente al personal de seguridad de la plaza argumentando que él era diputado del municipio de Metepec.

Reportes indican que además de agredir al personal de seguridad de la plaza comercial, el diputado del PT también causó destrozos a un auto Tesla, estaciones de carga valuadas en más de 45 mil pesos, así como una escaleras eléctricas.

Por estas agresiones la administración de la plaza presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por daños y lesiones a la propiedad.

Señalan que los destrozos que causó el diputado del PT superan los 300 mil pesos.