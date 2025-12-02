En redes sociales circula un video de Wblester Santiago, diputado del PT, quién fue captado borracho agrediendo a guardias de seguridad de una plaza comercial en Metepec.

Ahora el nombre del diputado del PT se ha hecho viral en redes a quién señalan de causar destrozos y daños a la plaza Town Square Metepec en el Estado de México.

A continuación te contamos todo lo que sabemos del diputado del PT por agredir a guardias de seguridad y causar destrozos por más de 300 mil pesos con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Wblester Santiago?

Wblester Santiago Pineda es diputado federal por el Partido del Trabajo del distrito 27 en Metepec, Estado de México.

Apenas el diputado fue captado en video en aparente estado de ebriedad agrediendo verbalmente y físicamente a guardias de seguridad en un estacionamiento en la plaza plaza Town Square Metepec en el Estado de México por acusar de ser víctima de un robo de dinero en efectivo en una camioneta que viajaba.

Señalan que el diputado además de intentar agredir al personal también causó una serie de destrozos al interior de la plaza comercial, dañando unas escaleras eléctricas, un auto Tesla, así como estaciones de carga valuadas en más de 45 mil pesos.

Por estos daños que superan los 300 mil pesos, la administración de la plaza comercial denunció al diputado del PT ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

“SOY DIPUTADO de AQUi, HIJO de TU PUTA MADRE”

El tipo ebrio, violento q suelta golpes e insultos es el Diputado del @PTnacionalMX Wblester Santiago @UblesterSantiag

Salió BRIAGO de la cantina La 20 y con sus Escoltas agredió a así a guardias de una plaza en @MetepecGobierno pic.twitter.com/C8Rw6K9YsX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 2, 2025

¿Qué edad tiene Wblester Santiago?

De acuerdo con los datos públicos que se tiene del diputado Wblester Santiago nació un 23 de septiembre de 1963.

Por lo que en este 2025, el diputado cumplió los 62 años de edad.

¿Quién es su esposa de Wblester Santiago?

Datos como quién es la esposa de Wblester Santiago se mantienen privados, por lo que se desconoce quién podría ser.

¿Qué signo zodiacal es Wblester Santiago?

Al tener la fecha de nacimiento como un 23 de septiembre del diputado del PT, Wblester Santiago se puede determinar que es del signo zodiacal Libra.

Las personas nacidas bajo este signo son descritas como sociables, diplomáticas y que buscan la armonía.

¿Cuántos hijos tiene Wblester Santiago?

Se desconoce si el diputado del PT, Wblester Santiago tiene hijos ya que este dato forma parte de su vida privada.

¿Qué estudió Wblester Santiago?

De acuerdo con los datos disponibles de Wblester Santiago, diputado del PT, tiene una licenciatura en Contaduría por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Además de una maestría en Economía y Buen Gobierno por la Universidad Anáhuac.

¿En qué ha trabajado Wblester Santiago?

Sobre el perfil curricular del diputado del PT, Wblester Santiago, ha destacado por la política, así como otros rubros como: