En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, Cuauhtémoc Blanco fue exhibido y hasta una diputada del PT, “le mentó la madre”.

Un momento tensó se vivió en San Lázaro durante el 25N. Diputadas del Movimiento Ciudadano desplegaron carteles dentro del recinto legislativo con el rostro de Cuauhtémoc Blanco.

Exigían no proteger a los violentadores por lo que previo a dar inicio a la efeméride del 25N, Aracely Cruz, diputada del PT, le pidió al diputado morenista salir ya que es un violentador.

Ante esto, Cuauhtémoc Blanco, de 52 años de edad, se dirigió a la salida del pleno de San Lázaro, volteó a verla y le mandó un beso, lo que se interpretó como una burla.

Beso de Cuauhtémoc Blanco hace enfurecer a diputada del PT

Frente a cámaras del periódico Milenio, Aracely Cruz, diputada del Partido del Trabajo (PT), niega haberle mentado la madre a Cuauhtémoc Blanco.

Aracely Cruz, de 43 años de edad, dice haber levantado los brazos cuando le exigió a Cuauhtémoc Blanco salir del pleno, como diciendo: “sácate, vete lejos”.

Así como dice haber visto como una burla la forma en que el diputado morenista reaccionó.

“A mi eso se me hace violento porque me quiere callar con eso o cuál es su intención” Aracely Cruz, diputada del PT

Por lo que consciente de que éste es el inicio de un pleito entre ambos, en el que se involucrarán los seguidores del exfubolista, da por hecho que muchas mujeres saldrán a defenderlo.

“Muchas mujeres van a salir a defenderlo y a mi me van a dejar sola como lo han estado haciendo” Aracely Cruz, diputada del PT

🔴 Diputada del PT mienta la madre a Cuauhtémoc Blanco en Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer



La diputada Martha Aracely Cruz, del PT, dirigió una mentada de madre con el brazo al legislador morenista, Cuauhtémoc Blanco, durante la conmemoración del Día de la… pic.twitter.com/pemBVH9riy — Milenio (@Milenio) November 26, 2025

¿De qué se le acusa a Cuauhtémoc Blanco?

Nidia Fabiola Blanco, media hermana de Cuauhtémoc Blanco, lo denunció pública y legalmente por intento de violación y agresiones físicas en 2024, hechos que habrían ocurrido en 2023.

Ante esto, la defensa de Cuauhtémoc Blanco acusó intento de extorsión .

No obstante, la denuncia motivó una solicitud de desafuero contra el morenista a fin de que éste enfrentará un proceso judicial, lo que no ocurrirá ya que la Cámara de Diputados desechó la solicitud en marzo de 2025.

Nidia Fabiola reprobó el hecho y advirtió que no desistirá en su denuncia por lo que buscará otras instancias legales.