Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos y exdiputado federal por Morena de 2015 a 2018, fue citado por la Fiscalía de Asuntos Especiales tras agresiones contra personal de la plaza Town Square en Metepec, Estado de México, presuntamente borracho.

El funcionario cuyo organismo depende la Secretaría de Movilidad deberá declarar por el caso de lesiones y daño en bienes en el que encabezó el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago.

Ariel Juárez deberá presentare en la sede de la mencionada Fiscalía en Toluca, Estado de México, el viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas.

La notificación llegó también a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, de quien depende la Junta de Caminos.

Claudia Sheinbaum pide sancionar a Ariel Juárez por agredir borracho trabajadores de una plaza comercial en Metepec

Durante la conferencia mañanera de este 4 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por investigar el caso que se hizo viral en redes sociales.

Dijo que como mínimo deben haber sanciones para Ariel Juárez por parte de autoridades del gobierno del Estado de México, en lo que corresponde a su papel como funcionario público.

“Tiene que revisarlo necesariamente este caso… Secretaría de la Función Pública o Contraloría del Estado de México… lo vi en redes sociales y tiene que revisarse si cometieron una falta o hay un acto de corrupción, por lo menos sancionar” Claudia Sheinbaum

Wblester Santiago frece reparación por 400 mil pesos pero no ha dado la cara

En lo que corresponde al diputado borracho del PT, Wblester Santiago, no ha salido a declarar de manera pública, no obstante, se sabe que la Fiscalía del Estado de México aseguró su auto Audi Q7.

Ello luego de que la plaza comercial Town Square, de la cual sus vigilantes fueron agredidos con sapes y ofensas, interpuso una denuncia ante la Fiscalía local.

Se sabe que se reportaron daños al estacionamiento por alrededor de 400 mil pesos, los cuales ofreció pagar el diputado del Partido del Trabajo como parte de un acuerdo voluntario de reparación