La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar si hubo alguna falta o corrupción en el caso del diputado del PT borracho Wblester Santiago y Ariel Juárez Rodríguez, quienes agredieron a guardias e instalaciones de la plaza comercial Town Square en Metepec, Estado de México.

“Tiene que revisarlo necesariamente este caso… Secretaría de la Función Pública o Contraloría del Estado de México… lo vi en redes sociales y tiene que revisarse si cometieron una falta o hay un acto de corrupción, por lo menos sancionar” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que por lo menos debe haber sanciones, incluido el funcionario del Estado de México, Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos, amigo de Wblester Santiago, ello tras una revisión por parte de autoridades estatales.

La presidenta dijo que vio el caso que se volvió viral en redes sociales, en el que se involucra en agresiones a Ariel Juárez y el diputado del PT, Wblester Santiago contra trabajadores.

¿Qué ha pasado con Wblester Santiago tras agresión a guardias en Metepec? Ofrece reparación por 400 mil pesos

El diputado borracho del PT, Wblester Santiago, no ha salido a declarar de manera pública, no obstante, se sabe que la Fiscalía del Estado de México aseguro su auto Audi Q7.

La plaza comercial Town Square, de la cual sus vigilantes fueron agredidos con sapes y ofensas como “soy el diputado de aquí… hijos de su puta madre, mierdas” , interpuso una denuncia antela Fiscalía local.

Se sabe que se reportaron daños al estacionamiento por alrededor de 400 mil pesos, los cuales ofreció pagar el diputado del Partido del Trabajo como parte de un acuerdo voluntario de reparación.

¿Qué ha pasado con Ariel Juárez tras agresión a guardias en Metepec? Fue citado por la Fiscalía

Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos, fue citado por la Fiscalía de Asuntos Especiales por el caso de lesiones y daño en bienes.

El funcionario local deberá presentare en la sede de la mencionada Fiscalía en Toluca, Estado de México, el viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas.

La notificación llegó también a la Secretaría de Movilidad del Estado de México, de quien depende la Junta de Caminos.