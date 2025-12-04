Wblester Santiago, diputado del Partido del Trabajo (PT), acordó un pago de 400 mil pesos por reparación de daños tras las agresiones que cometiera en una plaza comercial en Metepec.

Cabe recordar que se difundió un video en donde se le observa a Wblester Santiago agreder a guardias de seguridad, así como causar destrozos en la zona del estacionamiento mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Wblester Santiago acuerda pago de 400 mil pesos tras agresiones en plaza comercial de Metepec

Hoy miércoles 3 de diciembre, autoridades fijaron al diputado Wblester Santiago una multa de 400 mil pesos como reparación del daño.

Según informó el periodista Carlos Jiménez, también conocido como “C4 Jiménez”, Wblester Santiago se presentó ante un juez de manera voluntaria para ofrecer el pago.

Esto después de que se llevara a cabo la difusión de los videos en su contra, en donde se le observa comter las agresiones en estado de ebriedad.

De acuerdo con los señalamientos, Wblester Santiago insultó y ofendió en repetidas ocasiones a los guardias de seguridad de la plaza comercial Town Square en Metepec.

Asimismo, se le acusó de dañar un auto, cargadores eléctricos, además de una escalera que se encontraba en el lugar.

Hasta el momento se desconoce si Mario Ariel Juárez Rodríguez, actual director de la Junta de Caminos del Estado de México y quien acompañaba a Wblester Santiago, también pagará alguna multa, toda vez que participó de los insultos en contra de trabajadores de la plaza.