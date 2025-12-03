Personal de la Fiscalía del Estado de México aseguraron el Audi Q7 del diputado Wblester Santiago, luego de que agredió a personal de seguridad de una plaza comercial en Metepec y provocó destrozos en su estacionamiento.

El diputado federal Wblester Santiago, del Partido del Trabajo (PT), estaba borracho y se difundió el video de las agresiones y destrozos, mismo que se volvió viral en redes sociales.

El diputado que se presenta como líder social es actual integrante de la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura para el periodo 2024 a 2027.

Wblester Santiago sapea a guardias y charolea: “soy el diputado de aquí… hijos de su puta madre”

Tanto Wblester Santiago como Ariel Juárez se la pasaron insultando al personal de la plaza comercial: “soy el diputado de aquí… hijos de su puta madre, mierdas”.

En el video se logra ver cómo el diputado se lanza con insultos y “sapes” contra los trabajadores.

Ariel Juárez, director de la Junta de Caminos en el Estado de México, es otro funcionario involucrado en las agresiones.

Piden destituir a Wblester Santiago por violento

Ni Wblester Santiago ni el PT se han pronunciado al respecto pero en redes sociales ha criticado el actuar violento del diputado federal.

Muchos internautas piden su destitución y otros señalan “es ala verdadera cara y representación de la 4T”.