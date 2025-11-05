José Antonio López es el diputado federal del Partido de Trabajo (PT) que habría realizado un juego de palabras con el sobrenombre de Alejandro Moreno.

Si bien las terminologías utilizadas en su juego de palabras ocasionaron risas entre sus compañeros del PT, también derivó en un enfrentamiento con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Y es que Rubén Moreira le contestó y arremetió no solamente contra José Antonio López, también contra el PT bajo la afirmación de que no decían eso antes de perder su registro.

¿Quién es José Antonio López? Diputado del PT (José Antonio López vía X)

¿Quién es José Antonio López? Diputado del PT en el Congreso

José Antonio López Ruiz es un diputado federal del PT que funge en la actual LXVI Legislatura, además de que fue legislador local en Puebla, ciudad por la que resultó electo.

Además de ser diputado federal, José Antonio López también es empresario, tal como describe en sus redes sociales, en donde comparte fotografías de su trabajo como legislador.

Acorde con su trabajo como funcionario, José Antonio López ha presentado cuatro iniciativas y se ha mostrado a favor de los impuestos por la salud para el Presupuesto de Egresos, como defendió en el Pleno.

¿Qué edad tiene José Antonio López?

Nacido en Puebla, en 1984, José Antonio López tiene 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Antonio López?

José Antonio López está casado con Marichu Arce, quien es presidenta de la Asociación Mujeres Unidas Generando Lazos.

¿Quién es José Antonio López? Diputado del PT (José Antonio López vía X)

¿José Antonio López tiene hijos?

Asimismo, José Antonio López tendría dos hijos.

¿Qué estudió José Antonio López?

José Antonio López es licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

¿En qué ha trabajado José Antonio López?

Actualmente, José Antonio López es diputado federal por mayoría relativa por el PT, partido con el cual también resultó electo en el Congreso de Puebla de 2021 a 2024.

La trayectoria de José Antonio López incluye otros cargos tanto en la función pública como sector privado:

Subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar de Puebla de 2019 a 2021

Director de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Económico en Puebla

Director de Desarrollo Humano y Educativo de la Secretaría de Desarrollo Social

Director de proyecto para el Rastro TIF de porcino

Unidad Móvil Alimentaria de Puebla

Analista de inversiones en Lapstec

Subdirector de Operaciones de la distribuidora Carnes de Cerdo de Puebla

Grupo Porcelanite

Training en el empresa Sigma Alimentos

¿Quién es José Antonio López? Diputado del PT (José Antonio López vía X)

José Antonio López provocó risas en la Cámara de Diputados tras inventar terminologías

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados , el diputado del PT, José Antonio López, se viralizó debido a su participación con terminologías inventadas.

Y es que dio la definición de “vándalo” y “Alito” que derivaron en la palabra “vandalito”, que sería una combinación de ambas que ya se había mencionado en redes.

Acorde con José Antonio López, vándalo es una persona que comete acciones destructivas, mientras que Alito es un individuo que representa a una minoría mediante la usurpación.

Sin embargo, los vandalitos, son el conjunto de individuos (en su mayoría plurinominales) que están al servicio de Alito y cometen actos salvajes.

Dicho comentario derivó en la respuesta de Rubén Moreira, quien lo mandó a callar y también le dijo “provocador” a José Antonio López para recordarle su pérdida de registro del PT.