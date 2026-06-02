Padres de familia de la primaria República de Guatemala en Coyoacán, CDMX, denunciaron a un presunto maestro de educación física que abusó sexualmente de al menos seis menores.

De acuerdo con lo señalado, los padres de familia exigieron la detención de quien se identificó como un supervisor de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, al pedirle a la directora de la primaria República de Guatemala el oficio que acreditara la presencia del presunto maestro de primaria, no contaba con el mismo.

Pese a la gravedad de la situación, las autoridades de la Ciudad de México dejaron libre al presunto maestro, ya que no lo habrían encontrado en flagrancia.

Primaria República de Guatemala en Coyoacán: acusan a presunto maestro por abuso sexual

El miércoles 27 de mayo, un presunto maestro de la SEP habría hecho tocamientos a al menos seis estudiantes de quinto año de la primaria República de Guatemala, Coyoacán.

De acuerdo con lo narrado por una madre de familia con Pamela Cerdeira, Salomón N realizó una clase muestra tocamientos y otras acciones de connotación sexual.

Los padres de los seis menores ya realizaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, debido a que es un funcionario de la SEP.

Añaden que el mismo miércoles, el presunto maestro de primaria habría sido detenido, sin embargo, fue puesto en libertad, ya que no fue encontrado en el acto.

Denuncian abuso sexual de presunto maestro en primaria de Coyoacán (Captura de pantalla)

Padres de familia exigen destitución de directora y funcionarios por minimizar abuso sexual

El 28 de mayo, los padres de familia protestaron frente a la primaria República de Guatemala, para exigir la destitución de la directora por su participación en el abuso sexual.

Los padres denuncian que no sólo permitió la entrada de un presunto funcionario de la SEP sin acreditación, también habría rechazado y minimizado la versión de los estudiantes.

Padres de familia señalaron que durante una junta inicial, la directora de la primaria República de Guatemala les señaló una posible “mala interpretación” de las estudiantes.

Por lo mismo, en omisión de los protocolos de seguridad de la primaria, también solicitan la destitución de la supervisora de zona de la SEP.