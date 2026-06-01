La cantante e intérprete española Leire Martínez se presenta en concierto este lunes 1 de junio en el Teatro Metropólitan.

Y para los fans ya les traemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan del 1 de junio y no se pierdan de nada:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Leire Martínez (Leire Martínez Instagram @leiremo_oficial)

Setlist de canciones para el concierto de Leire Martínez en Teatro Metropólitan

La española Leire Martínez se presenta en concierto en el Teatro Metropólitan este 1 de junio con su gira Aquella Niña Tour 2026.

Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Leire Martínez en Teatro Metropólitan será un recorrido musical con sus temas de solistas, así como sus éxitos con La Oreja de Van Gogh: