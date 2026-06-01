La cantante e intérprete española Leire Martínez se presenta en concierto este lunes 1 de junio en el Teatro Metropólitan.
Y para los fans ya les traemos los detalles de setlist y telonero para el concierto de Leire Martínez en el Teatro Metropólitan del 1 de junio y no se pierdan de nada:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche
Setlist de canciones para el concierto de Leire Martínez en Teatro Metropólitan
La española Leire Martínez se presenta en concierto en el Teatro Metropólitan este 1 de junio con su gira Aquella Niña Tour 2026.
Por lo que los posibles temas en el setlist de canciones para el concierto de Leire Martínez en Teatro Metropólitan será un recorrido musical con sus temas de solistas, así como sus éxitos con La Oreja de Van Gogh:
- Mi nombre
- El último vals
- No se me da bien odiarte
- Tres deseos
- Tonto por ti
- El primer día del resto de mi vida
- Día cero
- ¿Será diferente?
- Cometas por el cielo
- El ruido
- 20 de enero / Cuídate / Puedes contar conmigo / La playa
- Jueves
- Aquí estaré
- Mírame
- Diciembre
- Muñeca de trapo
- Cabeza de ratón
- Su maldición
- Rosas
- La niña que llora en tus fiestas
- Cosas de la vida
- Inmortal