Pescadores de la localidad de Paylebot, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, reportaron el regreso de residuos de hidrocarburo tras limpieza por el derrame en el Golfo de México.

Fue por medio de un video que se realizó la denuncia, mostrando a más pescadores en trabajos de limpieza en una de las playas de la región.

Por si fuera poco, expresaron indignación ante la falta de acciones efectivas, puntualizando que los 15 mil pesos de apoyo fueron entregados a personas que no se dedican a la pesca .

En este sentido, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para implementar nuevas acciones ante la persistencia de la contaminación, así como censos adecuados para que el apoyo llegue a quienes lo requieren.

¿Qué ha pasado con el derrame de petróleo en el Golfo de México?

El derrame en el Golfo de México se originó en la zona de la Sonda de Campeche. Con el tiempo, el hidrocarburo llegó a las costas de Tabasco y Veracruz.

El incidente fue reportado en marzo pasado. Sin embargo, ONGs denunciaron que el derrame había iniciado desde el mes de febrero con fugas que no se atendieron.

Derrame de petróleo llega a Tabasco (@LumaLpez1/ X)

El gobierno mexicano y la Semar han puntualizado la fuga se debió a una mezcla de “emanaciones naturales” y una posible fuga de un buque no identificado.

Ante el panorama se desplegaron barreras de contención y vigilancia aérea y marítima, reportándose la recolección de casi 900 toneladas de hidrocarburo.

Del otro lado, investigaciones independientes han apuntado a oleoductos dañados de Pemex.

Actualmente, el derrame se ha contenido en varias de las zonas afectadas, pero persisten los residuos en algunas playas mientras no hay un consenso claro sobre las causas.