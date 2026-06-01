Rod Stewart en el Palacio de los Deportes será parte de la gira de conciertos de despedida del cantante, la cual lleva por nombre The Final Run a finales de año.

De hecho Rod Stewart en el Palacio de los Deportes es una de las fechas que tiene planeadas en nuestro país para que todos sus fans lo puedan ver por última vez.

Estas son todas las fechas que tendrá en el país:

9 de septiembre, Estadio Borregos, MTY

11 de septiembre, Coliseo GNP Seguros, GDL

13 de septiembre, Palacio de los Deportes, CDMX

Precio de boletos de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes

De momento no hay precio para los boletos de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes, se espera que se liberen en las horas previas a la preventa del concierto.

Sin embargo, se espera que el precio de los boletos de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes, vayan de los 1200 a los 8 mil pesos, según presentaciones previas del cantante.

No hay detalles si vaya a haber paquetes VIP o experiencias especiales para los fans dado que es la última presentación en México.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de los precios de boletos.

Rod Stewart en el Palacio de los Deportes (OCESA)

Preventa de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes

La preventa de los boletos de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes dará inicio el viernes 5 de junio de 2026 a las 11:00 a.m.

Esta preventa será solo para clientes Banamex, tanto de tarjetas de crédito como débito, por si tienes alguna relacionada al mencionado banco de México.

Mientras que la venta general de Rod Stewart en el Palacio de los Deportes será un día después, el sábado 6 de junio de 2026 igual a las 11:00 a.m.

En ambos caso los boletos se podrán comprar a través de Ticketmaster, tanto en su portal como aplicación; así como en taquillas y puntos de venta de la boletera en toda la ciudad.