Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que cesó a tres trabajadores que estarían relacionados con el derrame de hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, el cual se encuentra bajo investigación.

Según señaló el titular de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, los trabajadores que fueron separados de su cargo son:

El Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental El Coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos El Líder de Derrames y Residuos

Pemex atiende el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Luego de anunciar la suspensión de tres trabajadores, Pemex reiteró que mantiene protocolos de atención y seguimiento en la zona, mientras se esclarecen los hechos y se define la situación laboral de los involucrados.

De acuerdo con declaraciones del Grupo Interinstitucional, la zona afectada continúa en análisis para determinar el origen, la magnitud del daño y las responsabilidades administrativas o penales.

Además, las autoridades de Pemex señalaron que el caso sigue en desarrollo y que en las próximas horas se dará a conocer información adicional conforme avancen los peritajes.

Pemex presentó denuncias por derrame

Como parte del informe, los funcionarios de Pemex señalaron que hay denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República relacionadas con el caso del derrame.

“La ASEA presentó denuncias ante la FGR, quien realiza las investigaciones conducentes para deslindar responsabilidades” Almirante Raymundo Pedro Morales

El Almirante Raymundo Pedro Morales destacó que el director de Pemex presentó las denuncias correspondientes tras detectarse manchas de hidrocarburo cerca de Abkatún en el Golfo de México a finales de febrero.