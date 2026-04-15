Habitantes de Pajapan, en el estado de Veracruz, protestaron contra elementos de la Marina, a quienes entregaron bolsas llenas de chapopote.

Esto en reclamos ante la contaminación por hidrocarburos que se ha hecho presente en costas de Pajapan, acusando una severa falta de respuesta por parte del gobierno federal.

Pajapan piden a la Marina y autoriaddes federales reconocer la magnitud del derrame en el Golfo de Méxcio

Habitantes de Pajapan, Veracruz, aprovecharon la presencia de personal de la Secretaría de Marina en sus costas para protestar por la falta de soluciones al derrame de hidrocarburo que afecta el Golfo de México.

Además, recolectaron residuos de chapopote en las playas y los entregaron físicamente a personal naval, exigiendo que se reconozca la magnitud del desastre ambiental.

Esto debido a que pobladores y pescadores cuestionaron el actuar de autoridades, acusando que intentaron minimizar el derrame inicialmente.

Testimonios señalan que el hidrocarburo ya alcanzó lagunas, contaminándolas de manchas oscuras.

Más de 25 mil pescadores resultaron afectados por derrame de hidrocarburos (cortesía)

De acuerdo con los reportes, las zonas afectadas por el derrame comprenden desde Pajapan, en Veracruz, hasta el puerto de Paraíso, en el estado de Tabasco.

Es decir, una extensión que ronda casi 170 kilómetros en el Golfo de México, lo que ha encendido las alarmas entre visitantes y locales en las zonas afectadas.

El malestar entre los habitantes de Pajapan se intensificó debido a la disparidad entre informes oficiales y las muestras obtenidas de sus costas, donde ya se reporta el hallazgo de fauna muerta, incluyendo tortugas y manatíes cubiertos de petróleo.